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Nechtěli čekat v koloně, tak to vzali po chodníku a ještě se náramně bavili. Video teď řeší policie

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  11:56
Dva mladíci si chtěli zkrátit stání v koloně v Praze tím, že kolem aut projeli po chodníku. Přestupek si natočili. Záběry kolující po internetu teď řeší dopravní policisté. Zjišťují totožnost řidiče i provozovatele vozidla, kterému hrozí přestupek. Autem po chodníku se jezdit nesmí, pokud nemáte speciální povolení, uvedla policie.

Záběry jsou pořízené v ulici Politických vězňů v Praze 1. Dva mladíci v autě, které jede po chodníku, se svým počínáním evidentně baví. Co na tom, že proti nim jde několik chodců a další – v jejich směru, jim uhýbá.

„Po zhlédnutí videa na sociální síti X se tímto jednáním začali zabývat dopravní policisté, kteří zjišťují řidiče a provozovatele vozidla. V případě jeho zjištění bude oznámen za přestupek příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Dodal, že vozidlem po chodníku se jezdit nesmí. „Pokud nemají nějakou výjimku a povolení, dá se na některých místech v Praze vjet na chodník. Tohle to ale určitě nebylo,“ dodal Hrdina.

Napadlo by vás jako v tomto případě vzít to místo po silnici po chodníku?

celkem hlasů: 109

Chování mladíků komentovali lidé pod videem na síti X. „Bohužel jsem to viděla už víckrát, v Ječné pádilo auto dokonce v noci, pán se slečnou jeli ke dveřím obchodu a já stála na zastávce tram, policie nikde. Je to život ohrožující situace. Vzít řidičák jedině,“ uvedla jedna z komentujících.

Jiní ukazovali fotky z míst po Praze, kde všude auta na ulici stála.

Na Praze 3 to radní vyřešili instalováním sloupku na chodníku. Auta tam tak nezastaví ani neprojedou.

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