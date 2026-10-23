Nechtěli čekat v koloně, tak to vzali po chodníku a ještě se náramně bavili. Video teď řeší policie

Záběry jsou pořízené v ulici Politických vězňů v Praze 1. Dva mladíci v autě, které jede po chodníku, se svým počínáním evidentně baví. Co na tom, že proti nim jde několik chodců a další – v jejich směru, jim uhýbá.
„Po zhlédnutí videa na sociální síti X se tímto jednáním začali zabývat dopravní policisté, kteří zjišťují řidiče a provozovatele vozidla. V případě jeho zjištění bude oznámen za přestupek příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
Dodal, že vozidlem po chodníku se jezdit nesmí. „Pokud nemají nějakou výjimku a povolení, dá se na některých místech v Praze vjet na chodník. Tohle to ale určitě nebylo,“ dodal Hrdina.
Chování mladíků komentovali lidé pod videem na síti X. „Bohužel jsem to viděla už víckrát, v Ječné pádilo auto dokonce v noci, pán se slečnou jeli ke dveřím obchodu a já stála na zastávce tram, policie nikde. Je to život ohrožující situace. Vzít řidičák jedině,“ uvedla jedna z komentujících.
Jiní ukazovali fotky z míst po Praze, kde všude auta na ulici stála.
Na Praze 3 to radní vyřešili instalováním sloupku na chodníku. Auta tam tak nezastaví ani neprojedou.