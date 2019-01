Cizinec přepadl večerku a schoval se v parku, prozradilo jej zakašlání

Mladý cizinec přepadl prodavače v sobotu po půlnoci ve Francouzské ulici.

„Útočník přeskočil pult, kde začal tlouci prodavače pěstí a potom plynovou pistolí, kterou prodavači sebral. Během tohoto zápasu, kdy přepadeného udeřil do hlavy i skleněnou lahví, volnou rukou vybíral z pokladny peníze a strkal si je do kapes. Když už se domníval, že jich má dost, tak přeskočil pult zpátky a z obchodu utekl,“ popsal případ policejní mluvčí Jan Daněk.

Na místo po oznámení loupeže vyrazilo několik policejních hlídek a po pachateli začaly ihned pátrat. Policisté zamířili i do blízkého parku, odkud zaslechli zakašlání.

„Zevrubnou prohlídkou přilehlého pozemku skutečně našli muže, který se krčil v rohu u zdi. Po chvilce policisté věděli, že mají toho správného, jelikož byl od krve, měl u sebe i uloupené peníze a odpovídal popisu,“ řekl Daněk s tím, že se cizinec k činu nakonec přiznal.

Podle jeho výpovědi potřeboval peníze, aby vyřešil situaci s bydlením. „S nadsázkou by se dalo říci, že se mu to částečně podařilo, jelikož ho soud vzal na základě podnětu kriminalistů do vazby a nyní má o střechu nad hlavou postaráno,“ dodal policejní mluvčí.

Mladíkovi hrozí až deset let za mřížemi.