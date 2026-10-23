Ještě na začátku října přitom organizátoři vánočních trhů v centru Prahy bili na poplach. Žádný z kandidátů, kteří se do výběru přihlásili, totiž nesplňoval potřebné parametry.
Pořádající společnost Taiko odmítala krizové scénáře, věřila, že potřebný adept se nakonec najde. Povedlo se.
„Přibližně šedesátiletý smrk ztepilý z obce Šimonovice se stane hlavní dominantou vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Strom, který svou výškou přerostl okolní zástavbu a začal ohrožovat přilehlou nemovitost i parcelu sousedů, tak dostane slavnostní vánoční roli,“ uvedlo Taiko v tiskové zprávě.
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Do tradiční ankety letos dorazilo nakonec na osm desítek tipů.
„Z náročného výběru nakonec vzešly dva vítězné stromy – jeden pro Staroměstské a druhý pro Václavské náměstí,“ uvedl Jan Dell, výkonný ředitel Taiko.
Smrk ztepilý ze Šimonovic v Podještědí dorostl do výšky přibližně 23 metrů, obvod jeho kmene přesahuje dva metry a podle odhadů roste na svém místě 50 až 60 let.
Působí majestátně, ale pro své bezprostřední okolí už představuje riziko. Stojí totiž ve svahu na hranici sousedních pozemků a jeho kořenový systém nemá ideální podmínky pro stabilitu. Obavy vzbuzuje především při silném větru, který není v podhůří Ještědu ničím výjimečným.
„Chalupu jsme kupovali před 27 lety a smrk byl už dost vzrostlý. Vzadu na zahradě jsem jeden zasadil já před více než 20 lety a dnes je asi tak stejně velký, jako byl tehdy tento,“ říká majitel vítězného stromu.
„Můj otec chtěl strom vždy pokácet, nerostl na ideálním místě, sousedé nás o to už také několikrát prosili. Vždy jsem si ho uhájil, ale dnes už vidím, že je to neudržitelné,“ pokračoval.
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Rozhodl se tedy všechny vyslyšet, jeho manželku přitom napadlo strom nabídnout některému městu jako vánoční.
„I když jsem nevěřil, že bychom mohli uspět v Praze, uspěli jsme. A samozřejmě máme radost, že strom neskončí jen rozřezaný na palivové dřevo, ale ještě rozsvítí Staroměstské náměstí o adventu a pak pomůže učňům připravit se na jejich budoucí povolání, to je pro něj prostě krásné rozloučení,“ dodal majitel.
Strom pokácí odborná firma 21. listopadu, o týden později už bude součástí zahájení letošního adventu v centru Prahy. Na Václavské náměstí pak zamíří 21 metrů vysoký smrk z Rousínova u České Lípy.
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29. listopadu 2025