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Přece se našel. Vánoční smrk zamíří na Staroměstské náměstí z Podještědí

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  12:08
Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce...

Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce Šimonovice v Podještědí. Vpravo strom pro Václavské náměstí pocházející z Rousínova u České Lípy. | foto: koláž iDNES David Votruba

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...
Zdobení vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze (26. listopadu 2025)
10 fotografií
Praha přece jen bude mít na Staroměstském náměstí svůj vánoční strom. Do srdce metropole zamíří třiadvacetimetrový smrk z Podještědí, a stane se tak letošní dominantou vánočních trhů. Odborníci strom pokácí v druhé polovině listopadu.

Ještě na začátku října přitom organizátoři vánočních trhů v centru Prahy bili na poplach. Žádný z kandidátů, kteří se do výběru přihlásili, totiž nesplňoval potřebné parametry.

Pořádající společnost Taiko odmítala krizové scénáře, věřila, že potřebný adept se nakonec najde. Povedlo se.

„Přibližně šedesátiletý smrk ztepilý z obce Šimonovice se stane hlavní dominantou vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Strom, který svou výškou přerostl okolní zástavbu a začal ohrožovat přilehlou nemovitost i parcelu sousedů, tak dostane slavnostní vánoční roli,“ uvedlo Taiko v tiskové zprávě.

Praha stále nevybrala svůj vánoční strom. Čas se krátí, krizová varianta se zatím neřeší

Do tradiční ankety letos dorazilo nakonec na osm desítek tipů.

„Z náročného výběru nakonec vzešly dva vítězné stromy – jeden pro Staroměstské a druhý pro Václavské náměstí,“ uvedl Jan Dell, výkonný ředitel Taiko.

Smrk ztepilý ze Šimonovic v Podještědí dorostl do výšky přibližně 23 metrů, obvod jeho kmene přesahuje dva metry a podle odhadů roste na svém místě 50 až 60 let.

Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce Šimonovice v Podještědí. Vpravo strom pro Václavské náměstí pocházející z Rousínova u České Lípy.
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
10 fotografií

Působí majestátně, ale pro své bezprostřední okolí už představuje riziko. Stojí totiž ve svahu na hranici sousedních pozemků a jeho kořenový systém nemá ideální podmínky pro stabilitu. Obavy vzbuzuje především při silném větru, který není v podhůří Ještědu ničím výjimečným.

„Chalupu jsme kupovali před 27 lety a smrk byl už dost vzrostlý. Vzadu na zahradě jsem jeden zasadil já před více než 20 lety a dnes je asi tak stejně velký, jako byl tehdy tento,“ říká majitel vítězného stromu.

„Můj otec chtěl strom vždy pokácet, nerostl na ideálním místě, sousedé nás o to už také několikrát prosili. Vždy jsem si ho uhájil, ale dnes už vidím, že je to neudržitelné,“ pokračoval.

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Rozhodl se tedy všechny vyslyšet, jeho manželku přitom napadlo strom nabídnout některému městu jako vánoční.

„I když jsem nevěřil, že bychom mohli uspět v Praze, uspěli jsme. A samozřejmě máme radost, že strom neskončí jen rozřezaný na palivové dřevo, ale ještě rozsvítí Staroměstské náměstí o adventu a pak pomůže učňům připravit se na jejich budoucí povolání, to je pro něj prostě krásné rozloučení,“ dodal majitel.

Strom pokácí odborná firma 21. listopadu, o týden později už bude součástí zahájení letošního adventu v centru Prahy. Na Václavské náměstí pak zamíří 21 metrů vysoký smrk z Rousínova u České Lípy.

29. listopadu 2025
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