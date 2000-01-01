náhledy
V prostorách pražské katedrály sv. Víta v tomto období specialisté tónují píšťaly nových varhan. Následovat bude samotné ladění velkolepého nástroje. Odborníci musejí zkontrolovat všech přibližně šest a půl tisíce píšťal. Hotovo by mělo být do Vánoc.
Úpravy varhan v katedrále, jež je dominantou Pražského hradu, provádějí varhanáři španělské společnosti Gerharda Grenzinga.
Stavbu nástroje s tisíci píšťal dokončili v srpnu, potom odstraňovali lešení. Začátek ladění se mírně zpozdil. Na práce dohlíží organolog Štěpán Svoboda.
Plány mimo jiné mírně narušila výstava korunovačních klenotů. K vlastnímu ladění je totiž zapotřebí úplné ticho. Odehrává se vždy od pondělí do soboty mezi 16:00 a půlnocí.
Specialisté procházejí jednotlivé rejstříky a kontrolují, jestli píšťaly správně intonují. Nastavují základní parametry zvuku, především tedy šíření a nosnost.
Než začne fáze ladění, je třeba píšťaly správně ozvučit, ujistit se, že produkují správné tóny. Specialistům se tedy odborně říká tóneři.
Mají před sebou dlouhou práci. Na varhanách se nachází šest a půl tisíce píšťal.
Svoboda pro iDNES.cz řekl, že každá z píšťal se ladí nejprve samostatně, posléze po celých řadách. Menší píšťaly si tóneři mohou vzít ke speciálnímu intonačnímu stolu.
První fáze ozvučování je pro zvuk varhan stěžejní, popsal Svoboda pro iDNES.cz. Jde o jejich nastavení na prostory katedrály.
Zvuk ovlivňuje nejen teplota vzduchu, ale také například sluneční svit, který na varhany dopadá.
Odborníci využívají nástroje, jako jsou například intonační růžky, kužely, skalpely, pinzety, lžičky a podobně. Potřebné úkony jsou vesměs stejné pro všechny píšťaly.
Specialisté si větší píšťaly ke stolu neodnesou. Potřebné úkony se potom provádějí přímo v místech, kde varhany stojí nebo jsou zavěšené.
