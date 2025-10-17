|
OBRAZEM: Specialisté ladí tisíce píšťal nových varhan v katedrále svatého Víta
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...
VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?
Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...
Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti
Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...
Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi
Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...
ONLINE: Slavia - Zlín, chytá Markovič, hrají i Cham či Zmrzlý. V útoku domácích Chorý
Slávističtí fotbalisté dál bojují o čelo tabulky Chance Ligy, ve dvanáctém kole jim k dočasnému prvenství stačí porazit Zlín, nováčka a také překvapení dosavadní sezony. Utkání sledujte v podrobné...
V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář
V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost,...
Provoz vlaků z Kolína do Oseka je po nehodě obnoven, škoda přesahuje 40 milionů
Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v sobotu v 15:00 obnoven. Jezdí se po dvou kolejích. Informoval o tom mluvčí drážních hasičů Martin...
Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru
Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...
Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky
Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.
Aplikace pro Pražany zdarma. Které se nejvíc hodí pro život v metropoli?
Připravili jsme přehled aplikací, které se hodí pro život v metropoli. Ať už jste cyklista, který hledá volné kolo, věčný opozdilec lovící spoj na poslední chvíli nebo někdo, kdo nechce strávit půl...
I při blackoutu si Praha poradí. Slunce vyrábí elektřinu pro městské organizace
Praha si sama vyrábí elektřinu pro 46 svých objektů. Solární elektrárny, které provozuje příspěvková organizace Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE), nedávno úspěšně prošly pilotním provozem....
V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři
Při havárii osobního auta v Mšenu na Mělnicku zemřel v pátek večer řidič osobního auta. V autě cestovali další dva lidé, utrpěli středně těžké a lehké zranění. Vyplývá to z informací policie a...
Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe
Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...
Řidič technologické dopravy
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák
Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...
Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi
Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...