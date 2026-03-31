Praha koupila klíčové pozemky pro novou tramvajovou trať, zčásti bude unikátní

Pražští zastupitelé schválili odkup klíčových pozemků od Českých drah (ČD) pro stavbu nové tramvajové trati. Ta počítá s výstavbou šesti nových zastávek, první spoje by tudy mohly projet už příští rok. Část trasy povede po stávající železniční trati.
Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová

Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová | foto: SUDOP, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Dopravní schéma tramvajové tratě Olšanská – Habrová
Vizualizace úseku Malešická a Nad Kapličkou
Vizualizace zastávky Habrová
Vizualizace zastávky Nový Žižkov
Odkup pozemků je důležitý pro stavbu nové tramvajové trati Olšanská – Habrová. Projekt už disponuje platným stavebním povolením.

„Hlavní město mělo o nabytí těchto pozemků na Žižkově velký zájem. Jde totiž o zbývající parcely potřebné k tomu, aby pražský dopravní podnik mohl zahájit výstavbu tramvajové trati Olšanská – Habrová. Ostatní pozemky jsme odkoupili již před rokem od Správy železnic spolu s budovou Nákladového nádraží Žižkov,“ řekl pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Praha pozemky od ČD získá za 55 milionů korun bz DPH.

Nová tramvajová trať využije část tělesa původní nepoužívané železniční trati, Praha tím podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka ušetří náklady.

„V okolí vyroste nové stromořadí a tramvajový pás bude částečně zatravněn. Pokud vše půjde podle plánu, první tramvaje vyjedou na trať už příští rok,“ avizoval Beránek.

Nová trať bude měřit necelé dva kilometry a povede areálem současného nákladového nádraží Žižkov. Zajistí dopravní obslužnost nové bytové a administrativní zástavby Žižkov City a Parková čtvrť. Počítá se s šesti novými zastávkami: Nový Žižkov, Nákladová, Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a Sídliště Jarov.

Prostor na bydlení zde dostane až 15 tisíc lidí, vytvoří se také 4 tisíce pracovních míst.

„Praha tím získává lepší podmínky pro rozvoj veřejné dopravy v území, které se rychle mění a kde vzniká nová bytová i administrativní zástavba. Jsem rád, že se daří posouvat projekt, který zlepší dopravní obslužnost Žižkova a Jarova a zároveň citlivě využije existující železniční těleso i prostor pro novou zeleň,“ dodal pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Tramvajová trať se na současnou síť napojí v křižovatce Jana Želivského – Olšanská. Od křižovatky povede podél severní části nákladového nádraží její dvojkolejná část. Závěrečný, téměř půl kilometru dlouhý úsek na Jarov bude jednokolejný a povede po stávající železniční trati.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 710 milionů korun.

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nejčtenější

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

Policisté zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26....

Policisté varují veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Praha koupila klíčové pozemky pro novou tramvajovou trať, zčásti bude unikátní

Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová

Pražští zastupitelé schválili odkup klíčových pozemků od Českých drah (ČD) pro stavbu nové tramvajové trati. Ta počítá s výstavbou šesti nových zastávek, první spoje by tudy mohly projet už příští...

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:03

Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

Zápalné lahve na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražské Bubenči hodil minulý týden cizinec. Uvedla to policie s tím, že muž se sám přihlásil. Svůj čin plánoval.

31. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:56

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02

Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska potvrdili roli favorita a v nejkratším možném termínu postoupili do semifinále extraligy. Vítězové základní části ve třetím čtvrtfinálovém souboji porazili ve své hale...

30. března 2026  21:30,  aktualizováno  22:08

USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Karolína Petlanová hledá prostor pro přihrávku během čtvrtfinále Chance ŽBL.

Basketbalistky USK Praha i díky triple doublu kapitánky Valériane Ayayiové suverénně vyhrály v ligovém play off i druhé čtvrtfinálové utkání s Hradcem Králové. Francouzská křídelnice se na domácí...

30. března 2026  21:10

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

Podezřelý z vraždy byl zadržen v Polsku

Muže podezřelého z vraždy ženy, jejíž ohořelé tělo našli hasiči při likvidaci požáru v pražské Michli, zadrželi policisté v Polsku. Informovali o tom v pondělí na síti X. Dopadnout nebezpečného...

30. března 2026  18:26,  aktualizováno  20:46

Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před...

Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to...

30. března 2026  20:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Komu bude fandit Priske? Krejčí o kouči Sparty i o tom, jak to v reprezentaci žije

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí na tiskové konferenci před...

Když dokončil odpověď o nedávném setkání se sparťanským trenérem Brianem Priskem, kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí si ještě vzal slovo: „Uvidíme, komu bude fandit,“ prohodil s úsměvem a...

30. března 2026  19:29

Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025,...

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil...

30. března 2026  16:51

