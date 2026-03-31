Odkup pozemků je důležitý pro stavbu nové tramvajové trati Olšanská – Habrová. Projekt už disponuje platným stavebním povolením.
„Hlavní město mělo o nabytí těchto pozemků na Žižkově velký zájem. Jde totiž o zbývající parcely potřebné k tomu, aby pražský dopravní podnik mohl zahájit výstavbu tramvajové trati Olšanská – Habrová. Ostatní pozemky jsme odkoupili již před rokem od Správy železnic spolu s budovou Nákladového nádraží Žižkov,“ řekl pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Praha pozemky od ČD získá za 55 milionů korun bz DPH.
Nová tramvajová trať využije část tělesa původní nepoužívané železniční trati, Praha tím podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka ušetří náklady.
„V okolí vyroste nové stromořadí a tramvajový pás bude částečně zatravněn. Pokud vše půjde podle plánu, první tramvaje vyjedou na trať už příští rok,“ avizoval Beránek.
Nová trať bude měřit necelé dva kilometry a povede areálem současného nákladového nádraží Žižkov. Zajistí dopravní obslužnost nové bytové a administrativní zástavby Žižkov City a Parková čtvrť. Počítá se s šesti novými zastávkami: Nový Žižkov, Nákladová, Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a Sídliště Jarov.
Prostor na bydlení zde dostane až 15 tisíc lidí, vytvoří se také 4 tisíce pracovních míst.
„Praha tím získává lepší podmínky pro rozvoj veřejné dopravy v území, které se rychle mění a kde vzniká nová bytová i administrativní zástavba. Jsem rád, že se daří posouvat projekt, který zlepší dopravní obslužnost Žižkova a Jarova a zároveň citlivě využije existující železniční těleso i prostor pro novou zeleň,“ dodal pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Tramvajová trať se na současnou síť napojí v křižovatce Jana Želivského – Olšanská. Od křižovatky povede podél severní části nákladového nádraží její dvojkolejná část. Závěrečný, téměř půl kilometru dlouhý úsek na Jarov bude jednokolejný a povede po stávající železniční trati.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 710 milionů korun.