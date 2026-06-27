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V Suchdole hoří truhlárna a sklad, silnici zavřeli. Nevětrejte, apeluje policie

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  12:55aktualizováno  13:31
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června 2026) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
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Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. Původně vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu zvýšili na třetí ze čtyř. Policie kvůli ohni evakuovala obyvatele vedlejšího domu a lidi v přilehlé oblasti vyzývá, aby nevětrali.

„Kamýcká je zavřená od autobusové zastávky V Sedlci, a to dolů ke kruhovému objezdu s Roztockou,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz.

„V Suchdole jezdí policejní auto a varuje lidi, aby nevětrali, zavřeli okna a nevycházeli ven,“ dodal.

Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče na místo kvůli střídání zasahujících jednotek při současném vedru míří další jednotky. Zasahující hasiči si rozdělili požářiště na dva úseky a daří se jim chránit okolní objekty, uvedl.

Pod kontrolou ho hasiči podle něj ale zatím nemají. „Vypětí zasahujících hasičů je enormní. Na místě spolupracujeme s dronovou službou, která sleduje požářiště pomocí termokamery,“ dodal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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