V Suchdole hoří truhlárna a sklad, silnici zavřeli. Nevětrejte, apeluje policie

„Kamýcká je zavřená od autobusové zastávky V Sedlci, a to dolů ke kruhovému objezdu s Roztockou,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz.
„V Suchdole jezdí policejní auto a varuje lidi, aby nevětrali, zavřeli okna a nevycházeli ven,“ dodal.
Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče na místo kvůli střídání zasahujících jednotek při současném vedru míří další jednotky. Zasahující hasiči si rozdělili požářiště na dva úseky a daří se jim chránit okolní objekty, uvedl.
Pod kontrolou ho hasiči podle něj ale zatím nemají. „Vypětí zasahujících hasičů je enormní. Na místě spolupracujeme s dronovou službou, která sleduje požářiště pomocí termokamery,“ dodal.