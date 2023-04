Praha znovu otevřela náplavky, přívozy opět vyjedou zřejmě ve středu

V pražské Chuchli platí nyní podle serveru Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost. „Potěšující zprávou je, že povodňové nebezpečí z větší části pominulo. Jako pozitivní také vnímám, že se prokázala funkčnost protipovodňových opatření a Praha se z minulé kalamity poučila. Ve spolupráci s Povodím Vltavy budeme situaci dál sledovat,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Mluvčí magistrátu Vít Hofman dále upozornil, že lidé na náplavkách by měli dbát zvýšené opatrnosti, protože v případě pádu do řeky by kalná voda znesnadňovala práci záchranářům. Nadále nejezdí přívozy P1 ze Sedlce do Zámků, P2 z Podbaby do Podhoří, P6 z Lahoviček do Modřan, P7 od Holešovická tržnice na Rohanský ostrov a Vyšehrad mezi Smíchovem a Podskalím.

Jana Komrskova @JKomrskova Mám dobré zprávy! Od 13:00 opět otevíráme náplavky. Jsem ráda, že se nenaplnil možný scénář, že by uzavírka mohla zasahovat také do víkendu. Přeci jen jedná se o vyhledávané místo. Průtok Vltavy budeme nadále monitorovat a podle budoucího vývoje budeme následně reagovat.

Odborníci podle Hofmana nepředpokládají další zvyšování hladiny Vltavy, protože rozhodující přítoky, tedy Berounka a Sázava, již kulminovaly a jejich průtok se postupně snižuje. „Podle predikcí meteorologů a hydrometeorologů by první stupeň povodňové aktivity mohl v Praze pominout v úterý,“ doplnil mluvčí.