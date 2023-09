Nesplnitelné, uvedla Praha k podmínkám dražby pošty na Pankráci. Chce ji zrušit

Kvůli špatným hospodářským výsledkům pošta zrušila od 1. července v Česku tři stovky poboček a ohlásila, že se bude zbavovat majetku. Praha již projevila zájem o hlavní budovu v Jindřišské ulici a o nemovitost v Moravské.

„Účast v dražbě jsme neschválili, neboť město se jí nemůže zúčastnit kvůli řadě ustanovení a právních problémů. Podmínky jsou nastaveny hodně v neprospěch budoucího nabyvatele. Máme o budovu zájem, proto oslovím Českou poštu i ministerstvo vnitra, aby byla dražba zrušena a změněny podmínky,“ řekl po pondělním mimořádném jednání městské rady radní Adam Zábranský (Piráti).

Jednou z potíží je to, že v podmínkách je, že smlouva s budoucím nabyvatelem bude podepsána bezprostředně po aukci. Magistrát přitom musí záměr podle zákona o hlavním městě vyvěsit na 15 dnů na úřední desce. Město by tak při dodržení podmínek dražby porušilo zákon.

Dalším problémem je, že Česká pošta požaduje 15letý pronájem 3000 metrů čtverečních. Pokud by tomu nový nabyvatel nemohl dostát například kvůli rekonstrukci, musí nabídnout ve vzdálenosti do 500 metrů stejně velké náhradní prostory. „Vzhledem k tomu, že je budova ve špatném stavu a nejlepší by bylo ji zbourat, tak nemáme jak toto naplnit, protože nemáme nemovitost v takové vzdálenosti a s tak velkými prostory,“ řekl Zábranský. Budoucí kupec se navíc podle podmínek vzdá práv na řešení zjevných i skrytých vad. „V tom domě je azbest a nikdo neví, jaké má ještě další problémy,“ uvedl radní.

Závažnou vadou je podle Zábranského také to, že části nemovitosti stojí na pozemcích třetích stran. „Toto není v podmínkách vůbec ošetřeno, vůbec tam není řešeno například předkupní právo na ně,“ řekl.

Dopis vedení pošty a na ministerstvo vnitra chce odeslat ještě během pondělí. Stane se tak poté, co úředníci formálně zpracují rozhodnutí rady. „Budeme se chtít domluvit, aby podmínky byly upraveny, stejně jako u nemovitostí v Jindřišské a Moravské, tedy, že Praha bude moci případně dorovnat nejvyšší nabídku,“ dodal Zábranský.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, její pověřený ředitel Miroslav Štěpán v srpnu řekl, že letos očekává miliardovou ztrátu. Musela tedy sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23 000 lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců. Z celkového počtu bylo v Praze zrušeno 35 ze 106 pošt.