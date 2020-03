Karanténě se museli přizpůsobit popeláři, instalatéři či opraváři osvětlení

Pro město by byla katastrofa, pokud by v současné situaci zkolaboval systém svozu směsného i tříděného odpadu. Zaměstnanci městské společnosti Pražské služby se přitom neustále pohybují v ulicích města a přicházejí do kontaktu i s použitými ochrannými pomůckami, které lidé vyhazují.

„Nemám vyloženě strach, spíš obavy, protože současná situace je odlišná od té normální a nám nezbývá nic jiného než odpad svážet. Chtěl bych hlavně obyvatele Prahy požádat, ať pytle s odpady dobře zavazují, vyhazují do popelnice a určitě ať je neodkládají kolem nich,“ říká popelář Roman Hájek.

Podle Pražských služeb žádné výpadky alespoň zatím nehrozí a svoz pokračuje bez omezení. Aby však společnost minimalizovala riziko šíření epidemie mezi zaměstnanci, zavedla některá přísnější opatření. „Dezinfikujeme vozidla i společné prostory. Snažíme se omezit srocování zaměstnanců na provozovnách, nemícháme složení posádek a měříme jim teplotu,“ jmenuje některá nová pravidla mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Podle něj se potvrzuje skutečnost, že lidé mnohem více zůstávají doma, neboť popeláři evidují zvýšené množství odpadu zejména na sídlištích, a naopak ubylo toho z podnikatelské činnosti.

Složité situaci se museli přizpůsobit také instalatéři, kteří musí denně řešit přímo v pražských domácnostech mimo jiné i stovky ucpaných odpadů nebo havárií na rozvodech vody a topení. Firma Frydl servis, pro kterou pracuje zhruba čtyřicítka lidí, například rozděluje práci tak, aby se jednotlivé posádky nepotkávaly. Kromě toho vyčlenila dva pracovníky, kteří neustále dezinfikují nářadí i další věci. Stejně jako jinde je samozřejmostí i používání ochranných pomůcek a zvýšená hygiena.

A vlastní pravidla má i jejich kontakt se zákazníkem. „Náš dispečer se pokaždé nejprve jasně zeptá, jestli volající není v karanténě,“ upozorňuje jednatel společnosti Pavel Frydl. I kdyby ale byla odpověď kladná nebo by klient přiznal zdravotní potíže, firma by ho prý v případě havárie zcela neodmítla. „Snažíme se to řešit alespoň na dálku a poradit mu,“ říká Frydl.

Podle jiného instalatéra, Jiřího Forchtnera, jehož firma sídlí v Podolí, zákazníci teď oceňují možnost platit za servis bezhotovostně přes platební terminál či převodem na účet. „Už několik lidí mi řeklo, že jsou rádi, že jim nebudu dávat zpět bankovky, na kterých by mohly být nějaké viry,“ podotýká Forchtner.

Praha nebude potmě

Hlavnímu městu nehrozí, že kvůli havárii veřejného osvětlení zůstanou některé ulice potmě. Montéři nadále provádějí pravidelné kontroly svítivosti i případné opravy. „Dispečink máme stále v provozu 24 hodin denně a bez omezení fungují i obě výjezdová střediska,“ ujišťuje Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Riziku nákazy se denně vystavují řidiči v městské hromadné dopravě. Naopak revizoři nyní nejsou vidět. „Stáhli jsme je, protože byli v nejtěsnějším kontaktu s cestujícími. Nyní je dočasně nevyužíváme na přepravní kontrolu, ale k jiným činnostem. Například plnili lahvičky s dezinfekcí a distribuovali je zaměstnancům,“ sdělil generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

V období epidemie je plně v provozu třeba také záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích. Její zaměstnanci stále vyjíždějí po celé Praze ke zraněným zvířatům. S jejich nálezci se ale nyní domlouvají pouze na bezkontaktním předání.

„Nalezených živočichů v poslední době přibývá, protože začíná období mláďat,“ vysvětluje Petra Fišerová ze střediska Ekologická výchova společnosti Lesy hlavního města Prahy, pod níž záchranná stanice spadá.