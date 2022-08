VIDEO: Utíkající recidivista zvolil špatně, eskalátor v protisměru nezdolal

Muž se nejprve vloupal do hotelu, kde pod smyšlenou záminkou vylákal z hotelového pokoje hosta a poté se mu pokusil vykrást pokoj. Dále pokračoval do prodejny knih, kde rozbil skleněnou vitrínu a odcizil několik sad luxusních per. Po této krádeži zamířil přes střechy budov do dalšího hotelu, kde vypáčil dveře, ale byl vyrušen ostrahou. V dalším hotelu pak rozbil balkónové dveře a z pokoje ukradl mobilní telefon.

Zloděj tak způsobil škody za desítky tisíc korun.

„Policisté z místního oddělení Krakovská zajistili kamerové záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a začali po něm okamžitě pátrat. Jeden z policistů během několika málo minut na ulici zahlédl muže, který odpovídal popisu podezřelého, a tak se za ním vydal. Ten na nic nečekal a zaběhl do stanice metra Můstek,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policista zloděje začal nahánět po chodbách vestibulu metra. Po několika seběhnutých a znovu vyběhnutých schodištích se podezřelý muž pokusil o útěk přes eskalátory, nevšiml si ale, že jedou v opačném směru.

Zloděj přibližně pět metrů od policisty běžel na místě a vypadal, že trénuje na běžeckém trenažeru. Nakonec přijel zpět dolů naprosto vyčerpaný k připravenému policistovi, který muže zpacifikoval.

Policejní lustrace prozradila, že se jedná o šestatřicetiletého recidivistu, který je v celostátním pátrání, protože se vyhýbá nástupu do výkonu trestu, kam ho poslal soud na osmnáct měsíců za majetkovou trestnou činnost. Z vazby putoval rovnou do výkonu trestu, který se mu může prodloužit až o další tři roky.