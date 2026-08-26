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Policejní honička noční Prahou. Řidič vezl nezletilou dívku, oba byli pod vlivem drog

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  10:56
Na výzvy k zastavení nereagoval, před strážci zákona ujížděl a naboural policejní auto. Řidiče fabie se hlídka pokusila zkontrolovat v úterý dvě hodiny před půlnocí na Podolském nábřeží. Muž se místo kontroly dal na úprk, který skončil v Braníku. V autě vezl sedmnáctiletou dívku, u obou se poté vyšel pozitivní test na drogy.

Policie se osobní vůz pokusila zastavit okolo 22. hodiny.

„Řidič na výzvu nereagoval. Naopak zrychlil a policista před ním musel uhnout,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

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Muž vezoucí sedmnáctiletou dívku na zběsilém úprku naboural policejní vůz a ohrozil dva účastníky provozu. Strážci zákona řidiče fabie dostihli až ve slepé Saveljevově ulici, kde začal najíždět na policejní vůz. Útěk ukončila až hrozba střelnou zbraní.

Policie pronásledovala ujíždějící fabii, řidiče se podařilo dostihnout. (25. srpna 2026)
Policie pronásledovala ujíždějící fabii, řidiče se podařilo dostihnout. (25. srpna 2026)
Policie pronásledovala ujíždějící fabii, řidiče se podařilo dostihnout. (25. srpna 2026)
Policie pronásledovala ujíždějící fabii, řidiče se podařilo dostihnout. (25. srpna 2026)
17 fotografií

Policisté oba členy posádky zadrželi, u obou vyšel pozitivní test na drogy. „Muže podezříváme z trestného činu násilí proti úřední osobě. V případě dívky jsme uvědomili Orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ uvedl Daněk.

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