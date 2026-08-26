Policejní honička noční Prahou. Řidič vezl nezletilou dívku, oba byli pod vlivem drog

Policie se osobní vůz pokusila zastavit okolo 22. hodiny.
„Řidič na výzvu nereagoval. Naopak zrychlil a policista před ním musel uhnout,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.
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Muž vezoucí sedmnáctiletou dívku na zběsilém úprku naboural policejní vůz a ohrozil dva účastníky provozu. Strážci zákona řidiče fabie dostihli až ve slepé Saveljevově ulici, kde začal najíždět na policejní vůz. Útěk ukončila až hrozba střelnou zbraní.
Policisté oba členy posádky zadrželi, u obou vyšel pozitivní test na drogy. „Muže podezříváme z trestného činu násilí proti úřední osobě. V případě dívky jsme uvědomili Orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ uvedl Daněk.
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