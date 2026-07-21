Policisté muže viní z velmi surového znásilnění, které se stalo v polovině tohoto měsíce v domě v Praze 6.
„Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že zadržený je podezřelý z dalších několika trestných činů, a to vloupání do vozidla, vloupání do restaurace a také porušování domovní svobody a krádeže, kdy se vloupal do domu a ubytovny, odkud odcizil šperky, oblečení a další cennosti,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina na webu, kde zveřejnil i videozáznam s podobou obviněného.
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Vyšetřovatelé se navíc domnívají, že se muž mohl dopustit i loupeže, a to tak, že oslovil dvojici dívek a vyžadoval od nich s nožem v ruce vydání peněz.
„Tyto dvě dívky však věc neoznámily na linku 158 a detektivové prosí, aby tak učinily, jelikož jejich výpověď může ve vyšetřování mít zásadní roli. Stejně tak žádají další případné poškozené, kteří mají s tímto mužem jakékoliv negativní zkušenosti, aby tyto informace také předali na linku 158,“ sdělil mluvčí.
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Soud poslal zadrženého muže do vazby. Podle Hrdiny má obviněný bohatou trestní minulost - před soudy stanul už desetkrát, naposledy ho justice poslala na 12 let do vězení za znásilnění a loupež. Na svobodu se dostal před půl rokem a aktuálně byl ve zkušební době. V případě odsouzení za nové skutky mu hrozí dalších až deset let za mřížemi.