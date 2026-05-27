Řidič projel i policejní zátarasy. Majitel auta ani nevěděl, že mu ho ukradli

  12:07
Policisté v centru Prahy pronásledovali řidiče, který ujížděl vysokou rychlostí ulicemi města. Projížděl na červenou a ohrožoval tramvaje, chodce i další auta. Po zadržení navíc vyšlo najevo, že muž má zákaz řízení a vůz, ve kterém jel, byl kradený. Jeho majitel o tom přitom vůbec nevěděl.

Incident se odehrál minulou sobotu dopoledne v Praze 2 krátce po jedenácté hodině.

Hlídka pohotovostní motorizované jednotky si všimla auta, které podle policie projíždělo vysokou rychlostí směrem k Národnímu muzeu. Když se ho policisté pokusili zastavit, řidič začal ujíždět.

Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou

Během pronásledování podle policie opakovaně projel křižovatky na červenou, přejížděl mezi jízdními pruhy a ohrožoval ostatní řidiče i chodce. Při riskantní jízdě navíc naboural jiné auto, ale ani to ho nedonutilo, aby zastavil.

Nebezpečné situace nastaly například na křižovatce ulic Wilsonova a Seifertova, kde podle policie ohrozil projíždějící tramvaj. V ulici Táboritská pak měl ohrozit také muže se psem na přechodu pro chodce.

„Během pronásledování jel řidič místy rychlostí až 130 kilometrů za hodinu. Nakonec nikdo neutrpěl zranění,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Do pátrání se zapojily další policejní hlídky. Policisté se pokusili auto zastavit i pomocí zátarasu v Olšanské ulici, řidič ho však objel a pokračoval dál. Jeho jízda skončila až v Malešické ulici před vjezdem do podzemních garáží, kde už nemohl pokračovat.

Policisté osmatřicetiletého muže zadrželi za použití donucovacích prostředků. Dechová zkouška na alkohol i test na drogy vyšly negativně. Ve vozidle ale policisté našli lahvičku s krystalickou látkou, kterou budou dále vyšetřovat.

Následně vyšlo najevo, že muž má zákaz řízení až do roku 2028. Policie případ prověřuje kvůli podezření z maření úředního rozhodnutí a vykázání i z obecného ohrožení.

Překvapení čekalo také na majitele auta z Brna. Policisté zjistili, že vůz byl kradený. Muž si však myslel, že ho má stále zaparkovaný před domem.

Řidič projel i policejní zátarasy. Majitel auta ani nevěděl, že mu ho ukradli

Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Odstartovala další etapa plánované modernizace železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na letiště. Na jednom z klíčových míst celé trati - na nádraží v Hostivici u Prahy ji zahájil ministr dopravy...

26. května 2026  14:06,  aktualizováno  15:13

Vyzýval k vystřílení politiků a novinářů. Soud muži zpřísnil podmíněný trest

Ilustrační snímek

Za výzvy k vystřílení politiků a novinářů v úterý odvolací soud obžalovanému Marku Čejdíkovi o rok zpřísnil původní podmíněný trest. Pokud se muž pod dohledem probačního úředníka neosvědčí ve...

26. května 2026  15:06

