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Policie pátrá po muži s psychickými problémy, obává se o jeho život

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  12:28

Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném mladém muži. Ztratil se v pátek v pražském nákupním centru, je důvodná obava o jeho život. | foto: Koláž iDNES.cz

Policisté pátrají po sedmadvacetiletém muži, který se ztratil v Praze při cestě do psychiatrické nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje v čase a prostoru a může působit zmateným dojmem, informovala v sobotu pražská policie.

Pohřešovaného Vladimíra Buriánka naposledy viděl jeho otec v pátek na parkovišti obchodního centra Eden. Zastavili se tam spolu při cestě do nemocnice, kam ho vezl na vyšetření.

Mladý muž má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy, takzvané strniště. V době odchodu měl na sobě béžové šortky, světle zelené tričko a na nohou bílé plátěné kotníkové boty značky Converse.

„Jeho psychický stav se v poslední době velmi zhoršil, a tak je zde důvodná obava o jeho život a zdraví,“ dodala policie. Lidé mohou informace o hledaném muži sdělit na linku 158.

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