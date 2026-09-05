Pohřešovaného Vladimíra Buriánka naposledy viděl jeho otec v pátek na parkovišti obchodního centra Eden. Zastavili se tam spolu při cestě do nemocnice, kam ho vezl na vyšetření.
Mladý muž má hnědé oči, rovné hnědé vlasy a krátké vousy, takzvané strniště. V době odchodu měl na sobě béžové šortky, světle zelené tričko a na nohou bílé plátěné kotníkové boty značky Converse.
„Jeho psychický stav se v poslední době velmi zhoršil, a tak je zde důvodná obava o jeho život a zdraví,“ dodala policie. Lidé mohou informace o hledaném muži sdělit na linku 158.