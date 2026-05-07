VIDEO: Průjezd na červenou, nelegální pobyt. Policie ukázala pokusy o uplácení

Autor: ,
  12:26
Pražská policie na začátku května obvinila dva muže z podplácení policistů. Jeden obviněný se je pokusil uplatit při silniční kontrole, aby neřešili průjezd na červenou. Druhý případ zaznamenali příslušníci cizinecké policie při pobytové kontrole. Úplatek jim nabídl muž, který v Česku pobýval neoprávněně. První obviněný je stíhán na svobodě, druhý vazebně, oběma hrozí až šest let vězení.

Na policejním webu o tom ve čtvrtek informoval policejní mluvčí Tomáš Lahoda. Dodal, že loni policie evidovala šest pokusů o podplácení policistů v Praze.

První květnový případ se stal při silniční kontrole v Praze 5. „Řidič motorového vozidla, který se dopustil dopravního přestupku, nabídl policistům finanční hotovost, aby v rozporu se svými zákonnými povinnostmi neřešili přestupek průjezdu na červený světelný signál, nezaznamenali k němu bodové hodnocení a kvalifikovali věc jako jiný, nebodovaný přestupek,“ uvedl mluvčí.

Druhý případ následoval 4. května v Praze 7, kdy policisté cizinecké policie prováděli pobytové kontroly. Během těchto kontrol zajistili cizího státního příslušníka, u kterého zjistili, že na území České republiky pobývá neoprávněně. Ve chvíli, kdy se policisté rozhodli muže eskortovat na policejní služebnu, vytáhl muž podle mluvčího několik bankovek a nabídl je policistům za to, že jej pustí a věc nebudou dále řešit.

Policisté proti oběma mužům zahájili trestní stíhání, a to pro spáchání zločinu podplácení, za který jim v případě odsouzení hrozí až šest let vězení, uzavřel mluvčí.

