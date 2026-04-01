Z elektrokola vypadla baterie a zranila chlapce. Cyklista ujel, hledá ho policie

Incident se odehrál 20. března kolem 16:00 na cestě z Letné. Pravděpodobně kurýr rozvážející jídlo sjížděl na kole parkem k Čechovu mostu, za jízdy mu vypadl akumulátor a spadl na nohu chlapci.
„Cyklista, který mluvil s východním přízvukem, akumulátor zvedl a znovu upevnil do elektrokola. Pak z místa nehody odjel,“ popsal mluvčí.
Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, za což hrozí až jeden rok vězení.
Elektrocyklisté a elektrokoloběžkáři loni tvořili více než třetinu obětí mezi cyklisty
Policie žádá lidi, kteří cyklistu na zveřejněných fotografiích poznají, aby se obrátili na tísňovou linku.