Hádku na Letné ukončil ránou pěstí. Policie pátrá po výtržníkovi, který způsobil otřes mozku

Stalo se 18. července. Útočník v bílém oblečení poškozeného napadl krátce po půlnoci v Letenských sadech.
Úderu předcházela hádka. Podle policie by neznámému agresorovi mělo být okolo pětadvaceti let.
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„Neznámého muže podezříváme ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Pokud ho na záznamu poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158,“ sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.
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