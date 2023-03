Policie v Praze řeší ročně tisíce vykradených aut, zlodějům stačí deset sekund

Několik set tisíc korun, i tahle suma zmizela při jednom z vloupání, kterých se dopouštějí organizované skupiny zločinců ze zahraničí. I tuto kauzu aktuálně řeší policisté. „Jde to napříč celou republikou. Není ale zpočátku jednoduché rozlišit, zda jde o součást série krádeží a kdy o ‚běžné‘ vloupání,“ komentoval případy Jakub Vinčálek, mluvčí policejního prezidia.

Pachatelé si vyhlížejí oběti třeba před bankou a směnárnou. Poté je sledují a čekají na vhodnou chvíli, například odstavení vozidla u obchodu, na parkovišti nebo na benzince. Pracují i sofistikovaně, proti firemním a kurýrním vozidlům. Dokážou ale třeba také rozříznout pneumatiku a využít momentu, kdy majitel vyměňuje poškozené kolo.

„Pachatelé cílí také na řidiče kurýrních služeb a dodávek, které sledují při jejich práci a za pomoci technického zařízení zablokují uzamčení vozidla,“ popsal zmíněnou sérii Jakub Vinčálek. Zmíněná řada krádeží se stále objasňuje.

Specialista na dodávky řemeslníků

Na sérii se chytíme, říká jedno z okřídlených rčení detektivů. U vloupaček do vozů to platí například o dvou desítkách kauz, které se aktuálně podařilo uzavřít kriminalistům z oddělení specializujícího se právě na krádeže a vloupání do vozidel ve III. policejním obvodě. Zloděj operoval nejen v Praze, ale i středních Čechách.

„Na stopu pachatele nám pomohly přijít poznatky z operativní činnosti, zajištěné kamerové záznamy a stopy z napadených vozidel,“ popsala kauzu pražská policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Recidivista s devíti záznamy v rejstříku se specializoval na dodávky řemeslníků. Škoda překročila milion korun.

Nedá se vysledovat jednotný trend, kde je zaparkované auto více ohroženo, zpravidla však nahrává neopatrnost majitelů, kteří nechávají své věci na viditelných místech. „Každý zloděj pracuje individuálně, rád operuje ve svém oblíbeném prostředí. Někdo dává přednost frekventovaným nákupním centrům, jiný tmavým uličkám a parkovištím, kde nikdo není,“ vysvětlil pražský kriminalista, který se tímto druhem trestné činnosti zabývá.

Zloděje lákají tašky i bundy

Škála zájmu pachatelů zůstává podle policistů obdobná. „Pořád největším lákadlem zůstávají věci odložené v autech, mohou to být tašky či bundy. U firemních dodávek předpokládají například slušně zpeněžitelné nářadí. Platí, že zpravidla jde o narkomany, kteří zboží dále prodávají přes bazary anebo internet,“ komentuje detektiv.

Na vloupání stačí podle policistů alespoň trochu ostřílenému zloději deset sekund, během nichž stihne rozbít okno, vybrat z kabiny vyhlédnutou kořist a zmizet.

Vloupačky do aut patří k typicky velkoměstské kriminalitě a k těm, které se nejhůře objasňují. Aktuální data uvádějí, že za uplynulý rok policie v metropoli eviduje necelé tři tisícovky vloupání do aut. Z nich do kolonky objasněno mohla vykázat jen pět procent z nich, tedy 145.

Tahle sorta trestné činnosti přitahuje „obvyklé podezřelé“. Mezi dopadenými pachateli je podle vyšetřovatelů v kolonce recidivistů vedeno 140 zadržených. Obviněno bylo i 29 cizinců. Problémem bývají též krádeže prosté, při nichž pachatel nemusí použít sílu, aby se do auta dostal. Za loňský rok databáze uvádí, že šlo o necelých pět stovek kauz. Z této porce bylo objasněno pět desítek případů, tedy lehce přes deset procent.

Opět se jedná o zločin typický pro recidivisty, vyšetřovatelé jich obvinili z tohoto druhu kriminality 40. Cizinců statistiky vykazují 12. V předcovidovém roce 2019 počet krádeží věcí z aut překročil pět tisíc.

„Pravidelně každý rok provádíme preventivní akce na vytipovaných místech a upozorňujeme, aby lidé nenechávali věci odložené v autech. Tuhle akci jsme prováděli okolo Vánoc a plánujeme další,“ uvedl k prevenci Jan Daněk, pražský policejní mluvčí. Nenechávat věci viditelně a kontrolovat, zda je zamčeno. To je minimum, které podle policistů mají dělat majitelé aut.