Podezřelý z postřelení muže v pražských garážích, možná utekl až do Albánie

  13:55
Pražská policie vyhlásila celostátní pátrání po muži podezřelém z pokusu o vraždu, který se stal na začátku září v garážích v Libni. Hledaný Dominik Telvák může být ozbrojený a nebezpečný. Mohl by se schovávat v Albánii, jelikož má kontakty na lidi z kriminálního prostředí právě z této balkánské země, informovala policie. Jeho údajného komplice už zadržela.
Pražská policie vyhlásila celostátní pátrání po Dominikovi Telvákovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu. (23. září 2025) | foto: Policie ČR

Dva podezřelí podle kriminalistů zaútočili 2. září v garážích domu v ulici Na Libušáku v Praze 8 na sedmadvacetiletého muže. Jeden z útočníků použil střelnou zbraň a zasáhl ho několika ranami, popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

„Na místo byli okamžitě po oznámení střelby vysláni policisté prvosledových hlídek, kteří zraněnému poskytli první pomoc a následně ho předali do péče záchranářů. Poškozený byl převezen do nemocnice, kde podstoupil několik operací. V současnosti je mimo ohrožení života,“ dodal.

Kriminalisté z oddělení vražd pražské policie během několika dnů zadrželi jednoho z podezřelých. Zjistili, že motivem útoku byl banální osobní spor. Druhý pachatel je však stále na útěku, a proto po něm vyhlásili celostátní pátrání.

„Podezřelý může být ozbrojený a nebezpečný. V případě odsouzení mu za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu hrozí až osmnáct let vězení,“ sdělil Daněk. Podle nejnovějších informací policie by se mohl nacházet v Albánii.

Informace o podezřelém muži mohou lidé sdělit na linku 158.

