V tiskové zprávě o tom informoval policejní mluvčí Tomáš Lahoda.
„Bezpečností kamery zachytili dva muže, kteří si v obchodním centru ve Štěrboholech v Praze 10 vytipovali oběti a v nestřeženém okamžiku ze zaparkovaného auta v podzemních garážích ukradli klíče od domu a peníze. Poté se podle policie vydali k domu, od kterého měli klíče, překonali oplocení pozemku a dostali se dovnitř,“ uvedl mluvčí.
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Dům následně prohledali a ukradli z něj osobní věci a šperky. Poškozeným vznikla škoda přibližně 120 000 korun. Případ vyšetřují policisté z Újezdu nad Lesy pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody.
Policie zároveň nevylučuje, že by dvojice mohla mít na svědomí i další podobné aktivity. Pokud někdo muže zachycené na kamerách pozná, může se obrátit na linu 158.