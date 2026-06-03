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Z auta ukradli klíče od domu, pak ho vykradli. Policie pátrá po dvojici mužů

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  11:46
Policie pátrá po dvojici mužů, kteří podle vyšetřovatelů v pražském nákupním centru ukradli ze zaparkovaného auta klíče od domu a hotovost. Následně se vydali k domu okradených a s pomocí odcizených klíčů jej vykradli.

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V tiskové zprávě o tom informoval policejní mluvčí Tomáš Lahoda.

„Bezpečností kamery zachytili dva muže, kteří si v obchodním centru ve Štěrboholech v Praze 10 vytipovali oběti a v nestřeženém okamžiku ze zaparkovaného auta v podzemních garážích ukradli klíče od domu a peníze. Poté se podle policie vydali k domu, od kterého měli klíče, překonali oplocení pozemku a dostali se dovnitř,“ uvedl mluvčí.

Ve Štěrboholech vykradli trezor. Pro milion si pachatelé dojeli na koloběžkách

Dům následně prohledali a ukradli z něj osobní věci a šperky. Poškozeným vznikla škoda přibližně 120 000 korun. Případ vyšetřují policisté z Újezdu nad Lesy pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody.

Policie zároveň nevylučuje, že by dvojice mohla mít na svědomí i další podobné aktivity. Pokud někdo muže zachycené na kamerách pozná, může se obrátit na linu 158.

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