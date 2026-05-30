Záchranáři popsali příčiny tonutí, roli hraje i alkohol. Varují před riziky koupání

Jana Sobíšková
  11:01
Pražští hasiči za poslední rok zachránili z vody nejméně 16 tonoucích lidí. Případů, kdy šlo u vody o život, však bylo výrazně více. Policisté a záchranáři proto před začátkem letní sezony upozorňují na rizika spojená s koupáním, alkoholem i nepozorností rodičů. Jen v Česku se každoročně utopí kolem dvou stovek lidí.
ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

„Jelikož nemáme loď, stává se, že se k topícímu dřív dostanou policisté a vytáhnou ho, než dorazíme na místo my,“ popsal mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Ne každý se však záchrany dočká, pokud zmizí v temných vltavských či přehradních vodách. Nebezpečné jsou však i nehlídané zahradní bazény.

Smrt utopením je tichá, stačí 20 sekund. Počet utonulých odborníky děsí

Ročně se utopí kolem dvou stovek lidí, což je podle záchranářů vysoké číslo na to, že Česko není přímořský stát. Jak se letos u vody nezapsat do černých statistik, se přišli o víkendu Pražané dozvědět na pravidelnou předsezónní akci Bezpečně u vody.

Pravidla bezpečí u vody

  • Nepřeceňovat své síly, vyvarovat se alkoholu při koupání.
  • Jako plavec se pohybovat ve vyhrazeném prostoru.
  • Děti by měly mít plovací vestu, křidýlka či kruh totiž nestačí.
  • Plavci by měli u sebe mít bójku, které se dá v případě nouze chytit.
  • Naučit se ležet na vodě, než se obnoví síly.
  • Neskákat do neznámých temných vod, kde hrozí náraz do dna nebo kamení.
  • „Hrozí úrazy páteře, zhruba 20 lidí každé léto končí v důsledku skoku na vozíku,“ varuje Andrea Hrušková ze Školy prevence, která pořádá preventivně bezpečnostní akce například ve školách.

Zdroj: www.skolaprevence.cz

Na louce u Vltavy ve Žlutých lázních své stany minulý týden postavili policisté, policejní potápěči, kynologové nebo preventisté.

„Co byste dělali, kdybyste viděli, že se někdo topí?“ ptá se hloučku přihlížejících školáků Andrea Hrušková ze Školy prevence.

Děti se nemohou shodnout, jestli by se dotyčného vydaly zachránit nebo zavolaly rodiče.

„Vždycky zavolat dospěláka, ten se postará,“ nabádá Hrušková a ještě připomíná tísňovou linku 112.

„Když jste sami a nevíte nebo zapomenete číslo záchranářů, vytočte jejich univerzální linku. A nebojte se, vždycky to vezme kámoš,“ uklidňuje preventistka.

Pozor na alkohol

Od června do konce září budou policisté nejen v metropoli dohlížet na bezpečnost koupajících se, ale také zjišťovat, jestli lidé během letních radovánek dodržují pravidla a neporušují zákon.

„Opatření se budou týkat bezpečnosti u vody, protože hodně lidí podceňuje rizika s vodou spojená,“ předeslala mluvčí Odboru prevence PČR Veronika Hodačová.

Hlavní roli při tonutí častokrát hraje alkohol, kterému u vody podle zkušenosti záchranářů holduje množství Pražanů. „Chtěl bych upozornit zejména na konzumaci alkoholu a následné přecenění sil při plavání. Tyto případy jsou v letních měsících časté a mnohdy končí fatálně,“ varoval před následky popíjení při koupání ředitel pražské policie Petr Matějček.

Policisté se kromě tonutí zaměří také na majetkovou trestnou činnost. „Tu řešíme často, protože si lidé s sebou vozí cennosti, které pak nechávají na dekách nebo v autě a přicházejí o ně,“ zmínil Ondřej Penc z Odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Plavčík děti nehlídá

Lidé podceňují nebezpečí nejen na veřejných plážích, ale i doma, kdy často nemají zajištěné bazény či jezírka, ale třeba i nádrže na dešťovou vodu. Také se stává, že dítě nikdo nehlídá, i když je na zahradě či na pláži množství příbuzných.

Tragédie v Benátkách nad Jizerou. Mladík se utopil v řece Jizeře

„Rodiče si někdy myslí, že plavčík je zodpovědný za děti, ale není to pravda. A pokud rodič řekne, pohlídejte mi dítě, zásadně nehlídá nikdo. Je nutné vždy oslovit konkrétního člověka,“ zdůraznila Hrušková. Doplnila, že tonutí je velmi rychlé a tiché, jelikož topící nekřičí, ale snaží se nadechnout.

Topení však nehrozí jen dětem. Také dospělý a zkušený plavec může dostat například křeč. Proto je podle Hruškové namístě mít například na noze uvázanou bojku, které se lze při náhlé indispozici přidržet.

„Je také vhodné umět hvězdičku, kterou učíme děti – tedy ruce nahoru, roztáhnout nohy a položit se na vodu, která nadnáší. Pomůže nám zklidnit se a pak pokračovat v plavání nebo třeba zavolání o pomoc,“ poradila preventistka. U vody by se pak měl dospělý s dětmi domluvit na pravidlech, aby nechodily samy do vody, a když se jdou koupat, řekly to rodičům.

Pirát na Vltavě

K dalším nejčastějším prohřeškům, které policisté během letních měsíců řeší, patří porušování lodních pravidel. Kormidelník třeba nerespektuje vodní znaky při obsluze lodí, ale je to i naopak, že plavci se vydávají lodím do cesty.

„Jde často o koupání v místech, kde je to zakázáno. Například v přístavištích mají plavci vyhrazená místa, ale vydávají se do plavební dráhy,“ konstatoval policejní preventista Tomáš Bryslivec.

V živé paměti měl dvě loňské záchranné akce. V jednom případě šlo o plavce, kterému na Slapech docházely síly a vodní záchranná služba mu zachránila život.

Druhým případem byla krádež lodi. „To se dalo nazvat aktem pirátství na Vltavě. V centru Prahy podezřelý odcizil plavidlo a odplul na něm až na Berounku, kde ho policisté zadrželi,“ popsal Bryslivec.

