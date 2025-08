Policie pátrá po cizinci, kterého soud v minulém týdnu zatím nepravomocně odsoudil na 12 let do vězení za obchodování s kokainem. Podezřelý je také z útoku nožem v centru Prahy, při kterém byl vážně...

Na gól sice čekali až do závěru první půle, ale skórovali v pravou chvíli. Pardubice tím sparťanští fotbalisté do značné míry nalomili, druhý poločas si pohlídali a vyhráli 3:1. A to si jediný gól...

Holoubek chválil defenzivu a vyhlíží posily do útoku: Millu jsme předržovat nechtěli

Vážil si další remízy s jedním z pohárových zástupců. „Impulz do další práce. Do něčeho, co tady rozjíždíme a co se tady rodí,“ říkal David Holoubek, trenér Dukly, po výsledku 1:1 s Baníkem Ostrava.