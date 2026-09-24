Motorkáře v cyklopruzích vyřešila policie pokutou. Kontrolovala i chodce, ti byli vzorní

Důvodem akce je podle policie je nárůst nehod s chodci. Ti jsou totiž v téměř polovině případů jejich viníky.
Policisté během kontrol odhalili také 15 motorkářů, kteří jeli v cyklopruzích.
Přestupky na místě trestali blokovou pokutou. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského neodhalili žádného chodce, který by šel na červenou.
Policisté se během akce zaměřili na vytipované křižovatky s vysokým pohybem lidí a na místa, kde v minulosti docházelo k nehodám s chodci.
Kontrolovali nejen je, ale také cyklisty, řidiče elektrokoloběžek a motocyklisty. „Důvodem akce je nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky,“ uvedla policie na webu.
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Chodci jsou přitom podle policie nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a zároveň v Praze stále častěji figurují v dopravních nehodách. Od ledna do konce srpna policie eviduje 318 nehod s jejich účastí, ve 153 případech byli viníky právě chodci.
„Při těchto nehodách zemřely 3 osoby, 41 osob bylo zraněno těžce a 259 lehce. Ve stejném období roku 2025 se stalo 306 dopravních nehod, z toho ve 136 případech byli na vině chodci. Při nehodách zemřeli tři chodci, 44 jich bylo těžce a 259 lehce zraněno,“ uvádí policie na webu.
Nejčastějším prohřeškem je přecházení na červenou, chůze mimo přechod nebo vstup do vozovky bez dostatečného rozhlédnutí.
Policisté během akce zatím udělili pokuty v celkové výši bezmála 18 tisíc korun. Kontroly potrvají po celé republice ještě v pátek.