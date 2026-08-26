Máma dělá v justici, křičel opilec s 2,89 promile. Už se bojím, řekl strážník a nasadil mu pouta

„Moje máma dělá v justici,“ odrážel muž členy hlídkového útvaru na autobusové zastávce Skalka.
|
Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka
„Už se bojím,“ odpověděl jeden ze strážníků. Dechová zkouška u pijana prokázala 2, 89 promile v dechu.
Muž se následně pokusil o útěk, přičemž se opět dovolával na matku. „Nic jsem neudělal, moje máma dělá v justici, přísahám,“ opakoval poté, co skončil v poutech.
Opilý muž skončil na záchytce. „Přestupkové chování bude projednávat správní orgán,“ uvedli strážníci.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz