V současné době je v Praze v provozu pět trolejbusových linek. „Na další elektrifikační projekty potřebujeme nové vozy, kloubové trolejbusy jsou potřeba například na linky 150, 158 nebo 184,“ říká místopředseda představenstva DPP Jan Šurovský.
Nově by tak trolejbusem mohli cestující jezdit mezi zastávkou Želivského a Na Beránku, po Letňanech nebo z Vypichu na Velkou Ohradu.
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Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov
Předmětem nákupu je konkrétně 80 kloubových vozů o délce 18 metrů a 60 trolejbusů typu Standard dlouhých 12 metrů. K tomu se váže i pořízení dalšího vybavení, včetně 140 náhradních trakčních baterií, 6 přenosných nabíječek nebo pořízení desítek hardwarových a softwarových sad pro diagnostiku závad vozů.
Klimatizace i kamery
„Konstrukční rychlost obou typů nabízených trolejbusů by měla být minimálně 70 kilometrů za hodinu, přičemž by ji měly dosahovat v obou režimech jízdy, tedy při napájení z trolejové sítě i z trakčních akumulátorů,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí DPP Daniel Šabík.
Trolejbusy musí být navíc vybavené klimatizací a chybět nesmí ani kamerový systém s možností záznamu nebo zařízení pro počítání cestujících. Každý třetí zakoupený vůz bude navíc obsahovat zařízení na postřik kolejí proti námraze.
Garantovaný dojezd trolejbusů musí mít alespoň dvacet kilometrů a požadavkem DPP je sedmiletá záruční doba u trakčních akumulátorů nebo životnost 420 tisíc najetých kilometrů. U samotných vozidel je nutná minimálně patnáctiletá životnost.
Kromě Evropské unie se na spolufinancování investice bude podílet také program TRANSGov spadající pod Modernizační fond resortu životního prostředí a program ministerstva pro místního rozvoj IROP.
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Praha dokončuje elektrifikaci dalších tratí, trolejbusy tudy projedou už v létě
„Budoucí rámcová smlouva s vítězným uchazečem nám dle provozních potřeb umožní objednávat vozidla na pokrytí dopravní obslužnosti na postupně se rozšiřující trolejbusové síti v závislosti na realizaci dalších projektů elektrifikace řady autobusových linek schválených Radou hl.m. Prahy,“ dodal za představenstvo DPP Šurovský.
Praha má nyní uzavřenou smlouvu na 70 vozidel. Z nich jsou některé již v provozu a zbylé podle Šurovského metropole využije pro linky 191 a 201.
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26. června 2026