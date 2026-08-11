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Praha pojmenuje desítky nových ulic. Po herečce i slavné bitvě

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  11:49

Libuše Havelková | foto: iDNES.cz

Praha pojmenuje 22 nových ulic a veřejných prostranství na území metropole. Jedna z ulic přitom už existuje, ale dosud nenesla žádné jméno. Části dvou veřejných prostranství budou nově přejmenovány a název části jedné ulice bude zrušen.

Změny se týkají komunikací v městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 9, Praha 10, Praha 13, Praha 14 nebo Praha-Kunratice a Praha-Libuš.

Ulice budou připomínat například Libuši Havelkovou, Hedy Lamarrovou nebo Vlastu Matulovou. Jedna z ulic dostala název po bitvě na Sommě, která se odehrála za první světové války.

„Každý nový název veřejného prostranství je malou připomínkou toho, odkud přicházíme a koho chceme jako společnost připomínat dalším generacím. Praha tak propojuje svou bohatou historii s rozvojem nových čtvrtí a zachovává kontinuitu města, které si váží své minulosti,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Na Barrandově bude kvůli nové výstavbě prodloužena ulice nesoucí jméno herečky Lídy Baarové. Na ni budou navazovat ulice Lamarrové, Matulové a Janů. Lamarrová byla rakousko-americká herečka a vynálezkyně. Během druhé světové války vymyslela společně s hudebním skladatelem Georgem Antheilem radiokomunikační technologii FHSS, která se stala základem komunikačních sítí wi-fi nebo bluetooth.

Prostranství v Praze 9 v křížení ulic Klíčovská a Nad Krocínkou ponese jméno Havelkové, která v této lokalitě bydlela. Havelková byla dlouholetá členka činohry Národního divadla. Pracovala i v rozhlase a televizi, věnovala se dabingu. Mladší diváci si ji mohou pamatovat jako babičku v pořadu Kouzelná školka.

Radní také pojmenovali krátkou ulici mezi Rooseveltovou a Na Marně v Praze 6, která dosud neměla vlastní název. Bude připomínat bitvu na řece Sommě ve Francii, která se uskutečnila v roce 1916. Šlo o jednu z nejkrvavějších operací první světové války.

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv, návrh nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi.

Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.

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