Zmizela a už se neozvala. Pohřešovanou maminku hledá policie už celé měsíce

  10:12
Šestatřicetiletou Michaelu Stehlíkovou z okresu Praha-východ policisté neúspěšně hledají už od loňského září, nyní prosí o pomoc při pátrání také veřejnost. Dříve tato žena nikdy pohřešovaná nebyla.

Pohřešovaná žena, kterou hledají pražští policisté už několik měsíců. (23. února 2026) | foto: PČR, KŘP hlavního města Prahy

Hledanou ženu lidé viděli naposledy v září v Újezdu nad Lesy v Praze. Rodině se pak už neozvala a nikdo z blízkých podle policistů neví, kde žena je.

„Nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká její desetiletý syn,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Pohřešovaná měří 164 centimetrů. Má hubenou postavu, váží zhruba 50 kilogramů. Má světlou pleť, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči.

Razie v bytě a smrt prchajícího muže. Mordparta vyšetřuje zmizení otce od rodiny

„V době jejího zmizení měla mahagonově obarvené vlasy v délce po ramena a pravou stranu hlavy měla vyholenou. Na sobě měla pravděpodobně delší zimní bundu červené, nebo žluté barvy a modré džíny. Přes rameno měla menší kabelku,“ doplnil mluvčí policie.

Informace o pohřešované mohou lidé sdělit policistům na bezplatné lince 158.

