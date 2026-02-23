Hledanou ženu lidé viděli naposledy v září v Újezdu nad Lesy v Praze. Rodině se pak už neozvala a nikdo z blízkých podle policistů neví, kde žena je.
„Nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká její desetiletý syn,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.
Pohřešovaná měří 164 centimetrů. Má hubenou postavu, váží zhruba 50 kilogramů. Má světlou pleť, hnědé vlnité vlasy a hnědé oči.
„V době jejího zmizení měla mahagonově obarvené vlasy v délce po ramena a pravou stranu hlavy měla vyholenou. Na sobě měla pravděpodobně delší zimní bundu červené, nebo žluté barvy a modré džíny. Přes rameno měla menší kabelku,“ doplnil mluvčí policie.
Informace o pohřešované mohou lidé sdělit policistům na bezplatné lince 158.