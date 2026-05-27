Pražská zvířecí záchranka i další stanice po celé republice upozorňují, že letošní vysoké teploty přišly neobvykle brzy. Problém se týká především mláďat ukrytých v dutinách domů nebo na málo zastíněných místech.
„Kvůli počasí máme o 50 procent více příjmů mláďat, která v těchto podmínkách nemohou vydržet. Příroda na to jednoduše není připravena, protože vedra přišla už v květnu,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody a Pražské zvířecí záchranky.
Podle ochránců přírody jsou rozpálené dutiny a střechy pro mláďata často neobyvatelné. Ptáčata i mladí savci proto vyskakují ven dříve, než jsou schopni samostatně přežít. Pády z hnízd jim mohou způsobit zranění nebo trauma.
Odborníci zároveň apelují na veřejnost, aby ve vedrech myslela i na volně žijící zvířata. Pomoci může například mělká miska s vodou umístěná na zahradě, ve vnitrobloku nebo na bezpečném místě v parku. Vodu je podle nich potřeba pravidelně měnit.
Majitelé zahradních jezírek či bazénů by měli zajistit také možnost bezpečného výlezu, například pomocí prkna nebo jiné plovoucí podložky. Bez ní hrozí ptákům, ježkům či hmyzu utopení.
Ochránci zároveň upozorňují, že lidé by neměli automaticky odnášet každé nalezené mládě. V některých případech se o něj stále starají rodiče. Pokud si nejsou jistí, doporučují kontaktovat záchranné stanice nebo centrální dispečink projektu Zvíře v nouzi.