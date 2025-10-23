Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

Autor: ,
  16:54
Radnice Prahy 5 odmítá kompletní uzavírku jednosměrné části Plzeňské ulice, která je naplánovaná na příští rok. Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) požaduje, aby byl zachován provoz alespoň v jednom jízdnímu pruhu, jinak podle něj hrozí kolaps dopravy.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Technická správa komunikací (TSK) část Plzeňské uzavřela už letos v létě kvůli opravám plynovodu, příští rok chce na práce navázat. Uzavírka by se měla týkat úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Prachnerova. Práce mají začít v únoru a skončit v srpnu.

„Praha 5 považuje takto pojatou uzavírku za nepřijatelnou,“ informovala v tiskové zprávě mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová. Radnice požaduje zachování provozu jedním jízdním pruhem alespoň v době od února do června. V době letních prázdnin by podle tiskové zprávy byla úplná uzavírka akceptovatelná.

Velké komplikace v Praze 5. Uzavírá se Plzeňská ulice, přibude i Nádražní

„Kompletní uzavření Plzeňské by mělo zásadní negativní dopady na dopravní situaci na celém území městské části,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Podle něho dlouhodobě chybí jakékoli alternativní dopravní propojení, které by auta z Plzeňské alespoň částečně odvedlo.

Části Plzeňské ulice už byly uzavřeny letos v období od května do srpna. Hlavním důvodem oprav je špatný stav plynovodu, který je podle dřívějšího vyjádření místopředsedy představenstva firmy Pražská plynárenská distribuce (PPD) Andreje Prna ze 70. let minulého století, některé části z 50. let. Letos plynaři opravili asi 600 metrů potrubí, příští rok mají dodělat zbytek ze zhruba dvou kilometrů celkové délky.

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Praha 5 také nesouhlasí se zavedením jednoho směru v Radlické ulici v úseku Plzeňská – Ostrovského, které podle tiskové zprávy připravuje magistrát. Podle Herolda by vedlo k přetížení Malého smíchovského okruhu a k dalšímu nárůstu provozu v rezidenčních ulicích Smíchova, zejména v ulicích Kováků a Stroupežnického.

Vstoupit do diskuse

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Opravy D10 u Prahy a části Pražského okruhu pokročily, řidiči trčí v kolonách

Desítky minut v nekonečných kolonách teď tráví tisíce Středočechů i Pražanů, kteří se hlavně v dopravních špičkách ráno a odpoledne sjíždějí na Černém Mostě v Praze, ať již přijíždějí od Mladé...

23. října 2025

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

23. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:57

Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

Radnice Prahy 5 odmítá kompletní uzavírku jednosměrné části Plzeňské ulice, která je naplánovaná na příští rok. Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) požaduje, aby byl zachován provoz alespoň v jednom...

23. října 2025  16:54

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdí vlaky, je tam poškozené trakční vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdí ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Poškodil ho vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:24,  aktualizováno  16:51

Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po...

23. října 2025  16:22

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  14:56

Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Nezvyklá podívaná se ve čtvrtek po rozednění naskytla Pražanům. Nebe nad jejich hlavami rozzářila parádní duha. Snímky přírodního úkazu sdílejí lidé na sociálních sítích.

23. října 2025  13:42,  aktualizováno  14:52

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní letový řád, který začíná 26. října, přinese do prahy patnáct nových přímých spojení a dvanáct nových...

23. října 2025  13:44

Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Ve čtvrtek to řekla ČTK poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru...

23. října 2025  13:38

Zrychlení MHD na dejvickém „kulaťáku“. Autobusy nově jezdí po kolejích

Nejen tramvaje, ale od středy už i autobusy Pražské integrované dopravy projíždějí prostředkem okružní křižovatky na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Nově totiž mohou využívat kolejový...

23. října 2025  13:21

Škoda po požáru hal v Nehvizdech bude až 120 milionů, začalo vyšetřování

Hasiči ve čtvrtek ráno hlásili dokončování likvidace rozsáhlého požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ, který tam vypukl ve středu odpoledne. Stupeň poplachu zároveň snížili na základní....

23. října 2025  7:43,  aktualizováno  13:10

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.