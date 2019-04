Praha plánuje zpoplatnit vjezd do centra, počítá s tím plán rozvoje dopravy

Z dokumentu také vyplývá, že vybudování tramvajové trati v horní části Václavského náměstí by mohlo vyjít podle odhadu dopravního podniku na 262 milionů korun. Náklady ale nezahrnují opravy v okolí trati. Dopravní podnik musí v souvislostí s vybudováním trati mimo jiné ještě prozkoumat stropní desky stanice metra C Muzeum nebo vybrat projektanta. Kudy přesně trať povede, není rozhodnuto. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit na začátku 80. let minulého století.