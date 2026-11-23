Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválila nová rada města. Zastupitelé o něm budou hlasovat 10. prosince. Na letošní rok má Praha schválený rozpočet s příjmy 116,4 miliardy korun a výdaji 119,1 miliardy Kč.
Běžné, tedy provozní výdaje města budou podle návrhu 102,4 miliardy korun, meziročně o asi 6,4 miliardy víc. Na investice má jít 40 miliard korun oproti zhruba 23 miliardám v letošním rozpočtu.
Dalších 13,1 miliardy Kč město plánuje převést z investičních peněz nevyčerpaných letos. Nejvíce peněz má jít na dopravní projekty, a to 19,1 miliardy korun, dalších 5,1 miliardy má být převedeno z letoška.
Letos počítal rozpočet s investicemi do dopravy 10,4 miliardy korun. Z běžných výdajů má jít příští rok tradičně nejvíce na dopravu a školství, a to 32,5 miliardy a 29,6 miliardy korun. Letos to bylo 31,1 miliardy, respektive 27,9 miliardy korun. Plánované výdaje mají být příští rok vyšší než příjmy, rozdíl plánuje město uhradit z úspor z minulých let.
Přípravu rozpočtu za minulou politickou reprezentaci řídil bývalý radní Zdeněk Kovářík (ODS). Nové vedení města zvolené minulý týden rozhodlo o tom, že návrh schválí beze změn a případně v příštím roce upraví.
„Rozpočet je složitější materiál a je lepší po nějaké rozvaze třeba udělat v březnu, v dubnu nějakou úpravu,“ řekl ve čtvrtek nově zvolený primátor Petr Hlaváček (STAN).
Největší investicí v příštím roce má být stavba metra D, na kterou má jít 10,9 miliardy korun. Na rekonstrukci staré vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) plánuje magistrát dát 2,9 miliardy Kč, na dopravní terminál na smíchovském nádraží 1,7 miliardy, na rekonstrukci Divadla na Vinohradech 1,3 miliardy Kč, na výkupy pozemků a nemovitostí 1,2 miliardy a na stavbu základní a střední školy v Březiněvsi 981 milionů korun.
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Nový náměstek primátora pro finance Tomáš Portlík (ODS) zmínil vedle dopravy také zvýšení investic ve školství. Město podle něj bude pokračovat v minulém volebním období zavedené praxi přispívání městským částem z příslušné rozpočtové rezervy na investiční projekty.
Portlík zmínil také nutnost řešit dopravu, která nyní tvoří téměř třetinu provozního rozpočtu města a s dalším rozšiřováním sítě MHD se bude finanční náročnost dále zvyšovat.
Nová koalice STAN, Spolu a Prahy sobě plánuje zvýšit cenu ročního kuponu MHD z 3 650 zřejmě na 4 750 korun a rezidenční parkování v zónách zdražit pravděpodobně na dvojnásobek, tedy na 2 400 korun za rok. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) uvedl, že příští rok není v plánu žádná velká rekonstrukce klíčové komunikace, jako byly v minulých letech Barrandovský most či Kbelská.
Portlík dále řekl, že s ohledem na demografické prognózy je v plánu také zvýšit investice do zařízení pro seniory. Nevyloučil ani to, že si magistrát vezme další úvěr od Evropské investiční banky (EIB). „Myslím, že je potřeba připravit možnost úvěrování pro příští léta,“ řekl.
V té souvislosti dodal, že i přes velké rezervy město nemůže s ohledem na plánované investice za zhruba 420 miliard korun v příští dekádě přijít o peníze, jak v minulých měsících naznačovali vládní představitelé.
Návrh nyní proberou výbory zastupitelstva, magistrát ho vyvěsí na úřední desce a 10. prosince jej na svém posledním letošním zasedání projednají zastupitelé. Projednání je zásadní i pro městské části, které do schválení celoměstského nemohou schvalovat vlastní plány hospodaření.
Schválený návrh ocenili opoziční Piráti. „Zejména oceňujeme zachování masivních investic do výstavby tramvajových tratí, pokračování ve stavbě Metra D, zrušení poloprázdninového provozu MHD v lednu a v únoru, po kterém jsme volali, nebo 400 milionů do rozvoje dobíjecích stanic pro elektromobily,“ uvedl místopředseda jejich zastupitelského klubu Adam Zábranský. Dodal, že Piráti z opozice pohlídají tempo investic.
Rozpočet naopak kritizuje opoziční ANO. Praha podle něj disponuje obrovskými finančními rezervami, ale dlouhodobě nedokáže uskutečňovat plánované investice. Za nedostatečnou považuje hnutí také podporu dostupného bydlení, školství, sportu a bezpečnosti.
„Na příští rok (Praha) plánuje investice přesahující 53 miliard korun včetně převodů z letošního roku, přitom v posledních letech skutečně proinvestovala jen 18 až 29 miliard ročně. Rozpočet nemá být soutěží o nejvyšší čísla na papíře, ale závazkem, co skutečně postavíme a dokončíme,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ANO Jan Hušbauer.
Reálné hospodaření města se v Praze od schváleného rozpočtu zpravidla liší, finální výsledek je známý po zveřejnění závěrečného účtu v polovině následujícího roku. Loni magistrát hospodařil s přebytkem 24,2 miliardy korun. Vysoké přebytky hlavního města dříve kritizovali zástupci vládního ANO. Ke konci loňského roku dlužila Praha EIB 4,75 miliardy korun, podle ředitele odboru rozpočtu magistrátu Patrika Paneše město instituci splácí zhruba tři čtvrtě miliardy ročně.