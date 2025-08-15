V Lahovicích havaroval kamion s pivními přepravkami, silnici zasypaly rozbité lahve

Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny neprůjezdná, než se podařilo střepy odklidit. V pátek ráno byla silnice průjezdná ve dvou pruzích, úklid třetího pruhu zajistí Technická správa komunikací hlavního města Prahy.
Nehoda kamionu, který vezl přepravky s pivem v pražských Lahovicích. (15. srpna 2025) | foto: Hasiči Praha

„Na Strakonické ulici došlo dnes kolem jedné hodiny k vysypání lahví a přepravek od piva na komunikaci. Na místo bylo vysláno několik jednotek hasičů,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Podle fotografií šlo o pivo značky Staropramen. Snímky nasvědčují tomu, že se patrně kamionu za jízdy roztrhla plachta návěsu.

Nehoda kamionu, který vezl přepravky s pivem v pražských Lahovicích. (15. srpna 2025)

„Ve směru Barrandovský most za sjezdem na Radotín se kamionu vysypalo několik bas piv, všude byly střepy. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí policie Kristýna Zelinková.

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

„Dočasně byl z jednoho průběžného pruhu vytvořen připojovací,“ řekla Zelinková.

Kolem třetí hodiny ranní byly dva pruhy uvolněny a ve třetím zůstal zbytek střepů, které v ranních hodinách odklidila TSK.

Příčinu nehody policie zatím vyšetřuje, ale mluvčí dodala, že šlo o havárii bez účasti dalšího vozidla.

Místo nehody kamionu

Místo nehody kamionu

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

