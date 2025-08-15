„Na Strakonické ulici došlo dnes kolem jedné hodiny k vysypání lahví a přepravek od piva na komunikaci. Na místo bylo vysláno několik jednotek hasičů,“ uvedli pražští hasiči na síti X.
Podle fotografií šlo o pivo značky Staropramen. Snímky nasvědčují tomu, že se patrně kamionu za jízdy roztrhla plachta návěsu.
„Ve směru Barrandovský most za sjezdem na Radotín se kamionu vysypalo několik bas piv, všude byly střepy. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí policie Kristýna Zelinková.
„Dočasně byl z jednoho průběžného pruhu vytvořen připojovací,“ řekla Zelinková.
Kolem třetí hodiny ranní byly dva pruhy uvolněny a ve třetím zůstal zbytek střepů, které v ranních hodinách odklidila TSK.
Příčinu nehody policie zatím vyšetřuje, ale mluvčí dodala, že šlo o havárii bez účasti dalšího vozidla.
