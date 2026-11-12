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Pražané věří vodě z kohoutku. Problém ale vidí v jejím možném nedostatku

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  12:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

S kvalitou pitné vody v Praze je spokojených 95 procent lidí. Téměř stejný podíl lidí také pije vodu přímo z kohoutku. Z průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 900 lidí, zároveň vyplynulo, že roste obava z možného nedostatku vody v Česku. Za problém to považuje 54 procent dotázaných.

Průzkum společnosti Confess Research od společnosti Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) probíhal v Praze od konce srpna do začátku října. Zapojili se do něj individuální zákazníci, bytová družstva, firmy i samosprávy.

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„Velmi nás těší, že lidé stále více věří pitné vodě z kohoutku. Zatímco v roce 2021 odpovědělo kladně 77 procent respondentů, letos to bylo již 93 procent,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Výrazně se však zvýšily obavy z nedostatku pitné vody v Česku. Jako možné riziko ho vnímá 54 procent respondentů, což je meziročně o 29 procentních bodů více. Nedostatek vody přímo v Praze považuje za problém 27 procent dotázaných.

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Proměňuje se také názor lidí na placení kohoutkové vody v restauracích. Zatímco loni podpora této možnosti rostla, letos výrazně klesla na 20 procent. Nejmenší ochotu platit za vodu z kohoutku v restauracích podle průzkumu projevili lidé starší 60 let. Ženy byly k placení méně vstřícné než muži.

Celkovou spokojenost se službami PVK nejvíce ovlivňuje profesionální přístup zaměstnanců, plynulost dodávek a kvalita pitné vody. Největší důvěru si společnost získala u firemních a individuálních zákazníků, o něco méně spokojení byli zástupci bytových družstev.

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