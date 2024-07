Zahájení olympiády v Praze. Petřínskou rozhlednu ozáří francouzská trikolora

Atmosféru zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her mohou v pátek okusit i Pražané. Pět minut před devátou hodinou večer se Petřínská rozhledna zahalí do barev francouzské trikolory a takto nasvícená bude až do sobotního rána. Česko-francouzská obchodní komora společně s Petite Eiffel chystá na místě i doprovodný program.