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Stanice lanovky na Petřín budou bezbariérové. Ale až za čtyři roky

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  15:54
Pražský dopravní podnik (DPP) začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. V pondělí to schválili radní města. Odhad nákladů je 80 milionů korun, práce by mohly začít v roce 2028 a být hotovy v roce 2030. Lanovka má při nich zůstat v provozu.
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
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Podnik aktuálně dráhu na Petřín rekonstruuje, znovu by měla začít jezdit v září s novými vozy. Opoziční ANO kritizovalo, že město bezbariérovost nezajistilo již při aktuálních pracích.

Úpravy budou nutné ve všech třech stanicích, tedy dolním Újezdu, horním Petříně a v mezistanici Nebozízek. Nejrozsáhlejší budou práce v dolní stanici, kde podnik plánuje vybudování nového podzemního objektu se dvěma výtahy. Kvůli sklonu stávajících cest ke stanici budou podle schváleného materiálu nutné i úpravy okolí.

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Po zprovoznění nového podzemního prostoru bude možná i modernizace stávajících prostor, například odstranění prvků přidaných v 80. letech 20. století. Horní stanice lanovky je podle dokumentu plně v majetku DPP, takže úpravy zahrnující rampy či výstup ven do sadů včetně odbavovacího systému nebudou podmíněny souhlasem dalších majitelů. Podnik nicméně plánuje vykoupit pozemky v okolí pro zajištění bezbariérové cesty ke stanici.

V prostřední stanici Nebozízek je podle podniku hlavním limitem fakt, že se nachází uprostřed kopce.

„Pro zajištění plně bezbariérového přístupu na stanici Nebozízek je limitem stávající řešení pěších cest v parku Petřín, které neodpovídají vyhláškám o bezbariérovosti,“ stojí v dokumentu. V samotné stanici by měl vzniknout výtah.

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Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) to městu ukládají standardy bezbariérovosti, výtah budou moci využívat kromě lidí na vozíčku i další lidé s pohybovým omezením nebo rodiče s dětmi. Doplnil, že lanovka bude po rekonstrukci v prostřední stanici stavět jen ve směru nahoru.

Úpravy ve stanicích budou zahrnovat také nový odbavovací systém s možností si na místě koupit jednorázové jízdenky na lanovku. Standardní jednotlivé jízdenky pražské MHD již nebude možné používat, naopak použití časových jízdenek zůstane zachováno.

Postup města s ohledem na dokončovanou rekonstrukci dráhy kritizoval opoziční zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop.

„Ostrý provoz začne za pár měsíců, ale na bezbariérový přístup se zapomnělo. To je typický rukopis současné koalice: prioritou je stříhání pásky a hezké PR fotky, teprve potom otázka, jak se k lanovce dostanou lidé se sníženou pohyblivostí, senioři nebo rodiče s kočárky. Ti se svezou až v roce 2030, jestli vůbec...“ uvedl.

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Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy bylo nutné ji uzavřít kvůli poškození trati dešti. Práce na rekonstrukci začaly loni v březnu a jsou již prakticky hotovy.

Nyní bude dopravní podnik testovat nové vozy, které vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle designu českého studia Anna Marešová designers. Po jejich schválení úřady začne dráha znovu jezdit, podle předpokladu to bude v září.

Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky.

V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela o 20 let později. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle dopravního podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.

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