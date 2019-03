VIDEO: Na Petříně cvičili evakuaci. Lidi spouštěli z rozhledny na laně

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vážení návštěvníci, objekt Petřínské rozhledny se z důvodu náhlých technických problémů uzavírá. Prosíme vás o urychlené opuštění budovy po vyznačených únikových trasách,“ oznamuje hlas lidem, kteří jsou na věži. Nejdříve česky, následně anglicky a rusky.



V tu dobu už nahoře stojí v reflexní vestě členka preventivní požární hlídky a nabádá návštěvníky k odchodu. „Pomalu opouštějte tyto prostory. Využijte obou schodišť a dejte pozor, ať se vám nic nestane,“ snaží se překřičet hlášení rozhlasu.

Dole už stojí několik hasičských vozů. Přijela i skupina lezců. Ti se chystají zachránit dva návštěvníky, kteří nejsou schopni sejít 299 schodů. Výtah, kterým vyjeli nahoru, už použít nemohou, neboť není evakuační.

Lezci si nejdříve ukotví lana. Nejprve zachraňují člověka metodou použití šátku, poté na nosítkách. „Osoba je dána do postroje, takového trojcípého šátku, a je spouštěna spolu s lezcem. Druhý způsob je s nosítky, kdy evakuovaný je spouštěn sám,“ popisuje vedoucí oddělení bezpečnosti muzea Radek Horský.

Evakuace zabrala několik desítek minut. „Evakuace osob po schodištích trvala zhruba 10 minut, což je přijatelný čas. Nacvičení lezecké techniky trvalo delší dobu, ale musíme si uvědomit, že to je alternativní možnost, kdy už by vyloženě nešlo ty osoby evakuovat jinak. Náš tým si to vyzkoušel, zrovna tak si to vyzkoušeli i hasiči ze záchranného sboru. V nácvicích ještě budeme pokračovat. Myslím ale, že Petřínská rozhledna je na evakuaci připravena,“ zhodnotil vedoucí Horský.

To těší ředitelku Muzea hl. m. Prahy, kterému věž patří. „Rozhledna je naším nejnavštěvovanějším objektem a je nutné dbát na bezpečnostní předpisy. Za dobu naší správy to je historicky první nácvik evakuace,“ sdělila Zuzana Strnadová.