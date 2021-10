Pražská ODS chce zákaz petičních stánků před volebními místnostmi

Opozice tak reagovala na to, že při víkendových volbách do Sněmovny v Praze spoluvládnoucí Praha Sobě (PS) rozestavila před volebními místnostmi petiční stánky a sbírala podpisy pod petici, která jí umožní příští rok kandidovat v komunálních volbách. Návrh podpořila nadpoloviční většina 45 z 65 zastupitelů, kteří uložili radě návrh vypracovat.

K ODS se přidalo opoziční ANO a rovněž někteří magistrátní koaliční zastupitelé, mimo jiné Jan Wolf (KDU-ČSL/Spojené síly pro Prahu) a europoslanec a předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09). Předseda PS Jan Čižinský kritiku odmítl a návrh ODS označil za nedemokratický. Stejný postup je podle něj v obcích běžný.



Neférové, nemorální, za hranou, zní od opozice

ODS chce, aby byl volební zákon doplněn o ustanovení, které jasně řekne, že v době konání voleb nebude možné před volebními místnostmi agitovat nebo pořádat jakoukoliv kampaň.



„Považujeme něco takového za neférový a nerovný přístup. Proto by mělo být jasně nastaveno, zda něco takového je možné. My si myslíme, že by mělo dojít k úpravě zákona, který něco takového znemožní. Rovnost politické soutěže je klíčová,“ řekl opoziční zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

Petiční stánek Prahy Sobě u volební místnosti v Praze 6. (8.10.2021)

K němu se přidal opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO). „To, co se stalo při volbách, mi připadá nemorální a zcela za hranou,“ řekl. Předseda pražské ODS Tomáš Portlík řekl, že PS porušila všechna myslitelná pravidla.



Kritiku odmítl předseda PS Čižinský. Návrh podle něj zasáhne do základních lidských práv a svobod a má omezit petiční právo. „Nepřekvapuje mě podpora ze strany hnutí ANO, ale asi nás překvapí ze strany subjektů, které se mají ve zvyku označovat za demokraty. Je úplně běžné, že se občanské aktivity propojí s volbami,“ řekl Čižinský.

Lidé, kteří sbírali podpisy, prý žádný zákon neporušili. „My neřešíme, zda byl porušen zákon, ale řešíme etickou rovinu věci,“ oponoval Prokop.



S Čižinským nesouhlasil europoslanec a zastupitel Pospíšil. „Můj obyčejný selský rozum mi říká, že když někdo propaguje svou stranu a podstrčí to pod petiční zákon, tak to není v pořádku,“ řekl. Podle jeho názoru tak Čižinského argument o petičním právu neobstojí a o víkendu šlo o politickou agitaci.

Radní Hana Kordová Marvanová (za STAN) řekla, že zákon platí kvůli tomu, aby voliči měli klid na volbu a mohli se svobodně a bez nátlaku rozhodnout. Krok PS označila za nefér politickou soutěž. Podle ní zároveň není jednoznačné, že postup PS nebyl protizákonný.

Praha Sobě v minulých komunálních volbách sestavila občanskou kandidátku. K tomu potřebovala sesbírat asi 100 tisíc podpisů. Praha Sobě vládne v Praze spolu s Piráty a Spojenými silami pro Prahu.