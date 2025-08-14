Incident se stal 3. června u schodů z metra v Mukařovského ulici. Policie ale o případu informovala až nyní.
Útočník poškozeného bodl do levého trapézu a do boku pod žebry, následně utekl.
Policisté, kteří dorazili na místo, poskytli zraněnému první pomoc a další hlídka se vydala po stopě pachatele, toho se ale dopadnout nepodařilo. Záchranáři zraněného do nemocnice odvezli s podezřením na pneumotorax.
Kriminalisté se nyní obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. „Pokud muže v červeném tričku na záběrech znáte, nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158,“ uvedl mluvčí policistů Jan Rybanský.
|
Bezdomovce soudí za útok nožem na známého. Ten přežil, ale později ho zavraždili
Případ prověřují jako spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, za což hrozí až tříletý trest odnětí svobody.