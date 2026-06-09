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Napadl ženu a osahával ji, ta použila pepřový sprej. Po násilníkovi policie pátrá

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  10:32
Děsivou cestu domů zažila mladá žena, kterou na konci května přepadl neznámý muž v Praze 4. Svou oběť pevně uchopil a osahával. Žena se i přes šok dokázala vzpamatovat a pohotově vytáhla pepřový sprej. Ten nastříkala pachateli do obličeje a z místa rychle utekla. Celou věc také správně nahlásila a s policisty vytvořila i podobiznu násilníka. Policie nyní prosí o pomoc veřejnost.

Neznámý muž se pokusil znásilnit mladou ženu, když se večer vracela domů. Ubránila se i díky pepřovému spreji, který měla u sebe. | foto: Policie ČR

Útok se odehrál 26. května ve čtvrti Hodkovičky. Žena vystoupila z autobusu na zastávce Jitřní a vydala se ulicí V Hodkovičkách směrem k ulici Údolní. V tu chvíli se střetla s doposud neznámým mužem, který šel proti ní.

„Pachatel ji nejprve uchopil pevně kolem pasu a přitiskl ji k sobě. Poté si začal osahával na různých částech těla,“ informoval mluvčí pražské policie Tomáš Lahoda. Žena měla u sebe v kapse naštěstí pepřový sprej, který ji zřejmě zachránil. Útočníkovi se vysmekla a napadení nahlásila na policii.

„Jedná se o muže zavalitější postavy, vysokého 178 centimetrů a starého přibližně 35 až 40,“ upřesnil Lahoda podobu pachatele. Podle sestaveného identikitu je zřejmé, že má muž delší lehce vlnité vlasy sahající po ramena a v době incidentu měl na sobě bílé triko s krátkým rukávem a černé kraťasy.

Poškozené žena navíc dodala, že byl cítit alkoholem. Podle ní se pravděpodobně nejedná o cizince, mluvil totiž česky bez jakéhokoli přízvuku.

I díky podrobnému popisu policie doufá, že bude případ úspěšně vyřešen a v současné době prosí o pomoc s identifikací i veřejnost. „Pokud někdo muže pozná, ať se obrátí na linku 158,“ apeluje Lahoda.

V současné době kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu a v případě dopadení hrozí útočníkovi až deset let za mřížemi.

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