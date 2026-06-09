Útok se odehrál 26. května ve čtvrti Hodkovičky. Žena vystoupila z autobusu na zastávce Jitřní a vydala se ulicí V Hodkovičkách směrem k ulici Údolní. V tu chvíli se střetla s doposud neznámým mužem, který šel proti ní.
„Pachatel ji nejprve uchopil pevně kolem pasu a přitiskl ji k sobě. Poté si začal osahával na různých částech těla,“ informoval mluvčí pražské policie Tomáš Lahoda. Žena měla u sebe v kapse naštěstí pepřový sprej, který ji zřejmě zachránil. Útočníkovi se vysmekla a napadení nahlásila na policii.
„Jedná se o muže zavalitější postavy, vysokého 178 centimetrů a starého přibližně 35 až 40,“ upřesnil Lahoda podobu pachatele. Podle sestaveného identikitu je zřejmé, že má muž delší lehce vlnité vlasy sahající po ramena a v době incidentu měl na sobě bílé triko s krátkým rukávem a černé kraťasy.
Poškozené žena navíc dodala, že byl cítit alkoholem. Podle ní se pravděpodobně nejedná o cizince, mluvil totiž česky bez jakéhokoli přízvuku.
I díky podrobnému popisu policie doufá, že bude případ úspěšně vyřešen a v současné době prosí o pomoc s identifikací i veřejnost. „Pokud někdo muže pozná, ať se obrátí na linku 158,“ apeluje Lahoda.
V současné době kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu a v případě dopadení hrozí útočníkovi až deset let za mřížemi.