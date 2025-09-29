Policie pátrá po dvanáctileté dívce z Prahy, kamarádkám poslala znepokojivou zprávu

  19:18
Policie hledá dvanáctiletou Innu Ontkovou z Prahy. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova v Praze 9 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Není známo, kde se nachází. Kvůli nemoci nebyla ve škole a během dne poslala svým kamarádkám zprávu, která působí, jako by se s nimi loučila. O pátrání informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Inna Ontková | foto: PČR

Dívka je přibližně 165 centimetrů vysoká, štíhlé postavy. Má plavé, vlnité a dlouhé vlasy. Na sobě má s největší pravděpodobností černou mikinu značky Imagine Dragons (vpředu pod levým ramenem má nápis Imagine Dragons, vzadu přes záda barevné logo města s drakem a nad ním nápis Imagine Dragons).

Dále by měla být oblečena do černých kalhot s kapsami a černých bot značky Vans.

„Jakékoliv informace k pohybu dívky či místu, kde by se mohla nacházet, prosím oznamte na linku 158. Děkujeme,“ uvedla mluvčí.

