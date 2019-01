Pasáž na Budějovické nebude magistrát bourat ani prodávat, opraví ji

Až devadesát tisíc lidí denně ještě před rokem procházelo jižním vestibulem stanice metra Budějovická a navazujícím podchodem. Kvůli havarijnímu stavu betonové konstrukce však magistrát nechal loni v lednu nečekaně prostor zcela uzavřít.

Teprve před dvěma týdny dostali obyvatelé Prahy 4 vytoužený vánoční dárek. Po vleklých sporech o bezpečnost bylo místo provizorně zabezpečeno a veřejnosti zpřístupněno.

Nyní však musí město urychleně vyřešit také osud pasáže z dlouhodobého hlediska. Magistrátní úředníci začali už loni na jaře na základě hodnocení statika připravovat projekt demolice a zažádali o potřebná povolení.

Jenže proti tomu se vzedmula vlna odporu, nesouhlasí zejména majitelé přilehlého obchodního centra DBK. Podle jejich nedávného vyjádření by takový postup byl v rozporu se zdravým rozumem i správním řádem.

Mediální zástupce DBK Michal Donath sdělil, že magistrát dosud na bourání trval. Ještě při kontrolní prohlídce krátce před Vánocemi firmě podle Donatha předal zástupce magistrátu výzvu k účasti na projednávání projektové dokumentace k odstranění konstrukce.

Nové vedení bourání odmítá

Plány hlavního města se ale chystá zásadně přehodnotit nový radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

„Za mě by byla demolice špatné řešení. Staticky i konstrukčně se to dá vyřešit a opravu provést,“ je přesvědčen Chabr.

Podle něj je navíc pasáž i s terasou nad ní konstrukčně propojena s obchodním centrem i další sousedící budovou České spořitelny. „Bourání by tak bylo velice těžko proveditelné,“ tvrdí radní.

Prvním krokem by nyní podle něj mělo být uzavření memoranda o spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, tedy hlavním městem, radnicí Prahy 4, dopravním podnikem i soukromými subjekty, které zde fungují.

Cílem má být urychlené nalezení trvalého řešení problému. Jasněji může být už v příštím týdnu, kdy se zástupci hlavního města s vedením DBK sejdou.

A majitelé obchodního centra jsou spolupráci nakloněni.

„Pokud bude na straně magistrátu vůle domluvit se na celkovém řešení, tak budeme jenom rádi. O to celou dobu usilujeme a budeme se na opravách podílet,“ sdělil předseda představenstva DBK Praha Miroslav Velfl a dodal, že s příchodem nového vedení na magistrát věří v lepší vzájemnou komunikaci.

Dvě možnosti

Pokud skutečně z plánované demolice sejde, nabízí se dvě možnosti dalšího postupu. První z nich dlouhodobě prosazuje DBK, které chce stavbu od Prahy odkoupit a zrekonstruovat.

Jednání na toto téma se už mezi oběma stranami v minulosti uskutečnilo, k žádné dohodě ale tehdy nedošlo, protože se po právní stránce jedná o poměrně složitou záležitost. Město by například prodalo pouze samotnou konstrukci, nikoliv však pozemky pod ní.

Pasáž u metra Budějovická Kolaudace podchodu u metra Budějovická se uskutečnila v roce 1977. Od té doby však stavbu nikdo neudržoval, neboť nebylo jasné, kdo je vlastně majitelem. Objekt totiž nebyl nikdy zapsán do katastru nemovitostí.

V havarijním stavu je pasáž podle průzkumů minimálně od roku 2010.

Přestože v roce 2015 schválila rada i zastupitelstvo Prahy rekonstrukci, práce nikdy nezačaly.

Na základě posouzení statika byl podchod 19. ledna 2018 uzavřen.

Provizorně byl pro chodce obnoven teprve 18. prosince 2018.

Přesto obchodníci o takové řešení stojí nejvíce. „DBK je stále připraveno po příslušném majetkovém vypořádání převzít terasu do vlastní správy, na vlastní náklady ji opravit a umožnit Pražanům její využívání v souladu s původním záměrem autorů projektu manželů Machoninových,“ slibuje Donath.

Druhou variantou je, že chátrající stavba zůstane ve vlastnictví města, které ji obnoví společně se zbylými signatáři chystaného memoranda. Kdo by se jakou měrou podílel, by ale bylo teprve předmětem dalších jednání.

Vedení Prahy zatím nemá jasno v tom, ke kterému řešení se přiklonit. Radní Chabr nicméně sdělil, že preferuje takové řešení, které povede k rychlejší obnově léta zanedbaného místa. K dohodě o dalším postupu by však mělo dojít do konce ledna.

Následně se mají rozjet administrativní přípravy a samotné práce by podle optimistických odhadů mohly začít už v létě. „Pokud se rychle domluvíme, je možné opravu kompletně realizovat ještě v letošním roce,“ doufá šéf obchodního centra Velfl.

Podle odborníků by se rozpočet kompletní obnovy betonové konstrukce u stanice metra měl vejít do 30 milionů korun. Naopak demolice a následné budování zcela nového projektu by znamenala výrazné prodražení a náklady kolem 100 milionů korun.

Prostranství u metra Budějovická je centrálním bodem Prahy 4, která je s téměř 130 tisíci obyvateli největší městskou částí v metropoli. Právě téměř roční uzavírka jednoho ze dvou výstupů s navazující pasáží značně komplikovala život především místním lidem, kteří tudy procházejí na polikliniku, k nedalekému sídlišti, na úřad radnice nebo do sousedního obchodního domu. Navíc se kvůli tomu výrazně zhoršil přestup z metra pro handicapované, seniory i maminky s kočárky.

Uzavřená pasáž na Budějovické v Praze 4 (13. 3. 2018)