Prvním krokem celkové revitalizace je výměna veřejného osvětlení. Nově jej nahradí lampy typu Pražská lucerna. Instalaci zařídí společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která je zároveň investorem projektu.
Místo si THMP přebírá dnes, kdy startuje samotná obnova osvětlení a geodetické zaměření pozic lamp. Celková cena, kterou zaplatí město Praha, bude přibližně 6 milionů korun.
Plán revitalizace má podle Prahy 1 zachovat podobu parku, charakter Kampy se tudíž nezmění. Finální návrh se soustředí především na obnovu opotřebovaných částí a doplnění nových prvků.
V praxi se tak bude jednat o úpravu míst, kde se střetávají chodci a cyklisté, opravu cest a odborné ošetření a výsadbu keřů, stromů i jiné zeleně, například u Odkolkovské zahrady a podél Čertovky, kde dojde i k výstavbě nového zábradlí.
Nově vzniknou i trvalkové záhony, například u Werichovy vily, podél protipovodňové zdi a v prostoru kolem soch Miminek. V plánu je také obnova laviček a dalšího vybavení, doplnění stínu k dětskému hřišti a osázení střech veřejných toalet.
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Naopak od některých dříve plánovaných úprav městská část upustila. Nedojde k výstavbě promenády ani pobytových schodů u břehu Čertovky. Projekt nezahrnuje ani trvalé pódium nebo novou venkovní scénu.
Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK byl zveřejněn v říjnu roku 2024 v Sala Terraně a poté byl vystaven u informačního panelu u Domečku na Kampě. Od jara do podzimu tehdy probíhal sběr dat a podnětů skrze online anketu, veřejná setkání přímo v parku i jednání se zástupci místních spolků a podnikatelů. Celkově se na průzkumu podílelo téměř 600 respondentů včetně veřejnosti.
Harmonogram a omezení
Jako celek se Kampa po zahájení prací uzavírat nebude. Program revitalizace bude rozdělen do etap. Přesto budou práce provázet i dočasná omezení, o kterých bude městská část informovat.
O termínech Praha 1 stále jedná. Na webu uvedla, že předpokládané datum zahájení a dokončení prací i podrobný harmonogram budou zveřejněny po uzavření smlouvy se zhotovitelem, tím má být Konsorcium park Kampa. Přípravu programu zdržel přezkum veřejné zakázky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který byl pravomocně ukončen v září tohoto roku.