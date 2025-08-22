Začaly opravy dálnice D10 a Pražského okruhu, hotovo bude v listopadu

„Od rána máme na staveništích maximální možné množství techniky, která se na ně fyzicky vejde. Frézy odstraňují starý asfalt, na některých místech demontujeme svodidla,“ informuje mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch.
Každá ze čtyř etap bude mít jiná dopravní omezení. „Napojení obou dálnic je velmi složitý a extrémně zatížený uzel. Na daných úsecích najdeme minimálně čtyři různé staré vozovky. Nejstaršímu asfaltu na začátku D10 je už čtvrt století,“ sděluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.
Opravy se týkají i mimoúrovňových křižovatek Satalice a Radonice, jejichž větve budou v různých částech rekonstrukce zúžené do jednoho pruhu. Na samotných dálnicích bude zachován provoz dvěma jízdnými pruhy v obou směrech, i když zúženými a za snížené rychlosti 80 kilometrů za hodinu.
Komplikace v Praze až do podzimu. Začnou opravy D10 a Pražského okruhu
V první etapě, která bude trvat přibližně dva týdny, dojde především na uzavření sjezdu z dálnice D10 na mimoúrovňové křižovatce Radonice. Na dálnici půjde najet jen ve směru na Mladou Boleslav.
Zásadní omezení nastane při poslední etapě v říjnu a listopadu, kdy bude zhruba měsíc uzavřený sjezd na Chlumeckou ulici, který využívají mimo jiné i autobusy směrující na Černý Most.
„S touto akcí se částečně termínově potká další výměna vozovky na D10, a to zhruba šest kilometrů od Staré Boleslavi směrem na Prahu. Ta bude rozdělená na podzimní a jarní část,“ popisuje Rýdl.