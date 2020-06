Šedý zákal musí operovat lékař bez bot. Za deset minut je hotovo

Lékař musí u čočky provést nejprve dva ploché řezy, které jsou do dvou milimetrů velké. Potom může v oku narušit přední pouzdro čočky, aby se dostal k zákalu. Následně pomocí speciálního ultrazvukového přístroje zákal odsaje a ve chvíli, kdy je vše vyčištěno, může do pouzdra vsunout čočku umělou. „Lidská čočka vypadá tvarově jako lentilka, do které se musíme dostat a odstranit její náplň,“ líčí Martin Fučík, primář oční kliniky Lexum, která sídlí v poliklinice Budějovická na Praze 4.