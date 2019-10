Ohňostroj v Praze bude, slibují původní tvůrci a sbírají peníze

O sbírce na novoroční ohňostroj informoval server MilujuPrahu.cz.



„Špatné jméno dělá ohňostrojům hlavně amatérské střílení pyrotechniky v ulicích, zejména pak od zahraničních turistů,“ uvedl Martin Peter, designér novoročních ohňostrojů z posledních šesti letech „Místo odpalování pyrotechniky na vlastní pěst by bylo lepší podílet se na jednom profesionálním představení,“ dodal.

Ohňostroj si tak mohou zafinancovat sami lidé. A to formou příspěvků na transparentní účet, který organizátoři zřídili ve spolupráci s Ohňostroj pro Prahu z.s. Ideální by bylo podle Petera vybrat nejméně milion korun. Okolo úterních 11. hodin byly na účtu necelé čtyři tisíce korun.

Ohňostrůjce Peter považuje novoroční ohňostroj za součást kultury. S tím souhlasí i mnoho Pražanů, kteří mu v e-mailech vyjadřovali lítost a ptali se, jestli nějaký ohňostroj bude.



Z legislativního hlediska uspořádání ohňostroje problém není. Na 31. prosince a 1. ledna je pro lidi povoleno ohňostroje pořádat a profesionální ohňostroje se podřizují pouze oznamovací povinnosti.

„Kvůli legislativě se zákazu neobávám,“ uvedl Peter. Podotkl však, že magistrát nejspíš nebude akci úplně nakloněn.



Tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman potvrdil, že odpalování pyrotechniky je ve zmiňované dny povoleno. Dodal, že o plánované akci zatím žádné informace nemá.

„Pokud by to měl být ohňostroj stejného rozsahu jako ty předchozí novoroční, byla by nutná spolupráce s městskou částí, která by musela udělit souhlas, ne nutně s magistrátem,“ informoval.

Přispěli byste na pražský novoroční ohňostroj?

ANO 13 NE 6

Místo konání ohňostroje zatím Peter nechce oznamovat. „Lidé se podrobnosti i plánované místo dozví začátkem prosince,“ dodal Peter. České země byly podle něj kolébkou ohňostrojů už od dob Rudolfa II a tradiční show je pro lidi nedílnou součástí novoročních oslav, o kterou nechtějí přijít.

Důvodem zrušení novoročního ohňostroje byl velký hluk i nebezpečí pro zvířata, uvedl dříve pro iDNES.cz radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Radní projednávali jako alternativu videomapping nebo světelnou show.



Ohňostroje ovzduší neškodí

Kvůli osvětě veřejnosti zároveň ohňostrojáři spouští kampaň s názvem Nebudu střílet. Ta bude obsahovat informace, jak bezpečně odpalovat pyrotechniku, čeho se vyvarovat, nebo jak si chránit zdraví.

Ohňostroj jako takový neškodí ani ovzduší. „Všechny pyrotechnické výrobky, které se používají, jsou certifikované a z ekologického hlediska nejsou nijak závadné,“ informoval Peter.

„Drobná pyrotechnika odpalovaná během silvestrovských oslav v součtu znamená výrazně vyšší vliv a jasně pozorovatelný nárůst koncentrací prachových částic. V případě jednoho velkého profesionálního ohňostroje je vliv na kvalitu ovzduší ve městě jako celku minimální,“ uvedl v průzkumu Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina.



V roce 2018 přivítala Praha nový rok ohňostrojem na téma sta let české státnosti, vloni zase Sametové revoluce. Za pyrotechnickou show utratil magistrát 1,7 milionu korun. Společnost MAKALU se podílela všech šesti ohňostrojích v posledních letech.

Novoroční pražský ohňostroj „století“ s hudebním doprovodem nazvaný Sto let v hlavním městě Praze (1. ledna 2019)