Pražané se bojí na silnice. Magistrát dá na dopravní bezpečnost 100 milionů

Jenže hlavní město zatím míří opačným směrem. Podle zjištění MF DNES se v Praze letos od začátku ledna do konce srpna na silnicích těžce zranilo více účastníků nehod než za stejné období loni, konkrétně 124 lidí.

Loni přitom vážná zranění při bouračkách utrpělo podle policejních statistik 107 lidí, v roce 2021 mělo vážné následky po nehodě dokonce „jen“ 70 lidí. To se ale jednalo o rok s omezením dopravy kvůli pandemii covidu-19.

Výrazně se nezlepšuje ani počet obětí dopravních nehod. Jen letos do srpna zemřelo na pražských silnicích 13 lidí, což je o jednoho více než v roce 2021, ale proti loňsku o dva méně. Alespoň celkový počet nehod proti loňsku klesl o 654 na letošních 9 308. To podle policie ukazuje na pozitivní trend. „Vývoj dopravní nehodovosti hodnotíme z pohledu počtu oznámených dopravních nehod a z pohledu poklesu počtu mrtvých proti loňskému roku jako mírně pozitivní,“ říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jenže podle uznávané výzkumné agentury Multiscope skončilo hlavní město na 13. místě, tedy v první polovině žebříčku 25 evropských metropolí, v nichž se lidé nejvíce bojí vyjíždět na silnice kvůli riziku dopravní nehody. Na prvních třech místech tohoto průzkumu jsou města s nejvíce přetíženou silniční dopravou jako Istanbul, Řím nebo Paříž.

Podle stejného průzkumu alespoň Pražané oceňují snahy a investice pražského magistrátu a městských částí do silnic a opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Ohledně spokojenosti s tím, jak představitelé města v tomto směru postupují, se umístila Praha na osmém místě z 25. Nejlépe si vedou Varšava, Vídeň a Oslo.

„V této oblasti máme dluh“

„Objektivně je v této oblasti velký dluh z minulých desetiletí, který se nyní snažíme snížit,“ řekl MF DNES náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). „Považujeme proto investice do bezpečnostních opatření v pražských ulicích za mimořádně důležité. Věříme, že se nám to v konečném důsledku vyplatí a snížíme tak počet dopravních nehod, zejména těch s fatálními následky,“ říká Hřib.

Jen v letošním roce magistrát investuje téměř 100 milionů korun do různých opatření ke zvýšení bezpečnosti silnic.

„Letos provedeme více jak 140 akcí v městských částech napříč celým městem. V dalších letech budu usilovat ještě o další navýšení rozpočtu na investice zvyšující bezpečnost silničního provozu,“ říká náměstek Hřib.

Nehodovost v metropoli Údaj: rok 2021/2022/2023 Počet nehod: 10 976 / 9 962 / 9 308 Usmrceno: 12/15/13 Těžce zraněno: 70/107/124 Lehce zraněno: 939/ 1 139 / 1 112 Škoda (miliony Kč): 703/712/785 Nepřiměřená rychlost: 727/572/693 Nedání přednosti v jízdě: 1 606 / 1 425 / 1 490 Nesprávné předjíždění: 43/25/24 Ostatní: 4 148 / 4 196 / 3 214 Z toho pod vlivem alkoholu: 276/321/263 Zdroj: PČR

Politici se k tomu zavázali i v programovém prohlášení při vzniku koalice. V něm voličům slíbili usilovat o navýšení finančních prostředků například na bezpečnost chodců zejména úpravou přechodů, odstraněním nehodových a rizikových míst, zklidňováním dopravy u škol a zřizováním zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině. To vše v úzké spolupráci s městskými částmi, které podle Hřiba lépe znají místní podmínky. Tyto zóny mají vznikat hlavně v obytných zónách.

Kromě toho magistrát podporuje jednotlivé radnice v provádění úprav komunikací a veřejných prostranství a v přípravě projektů s názvem Bezpečné cesty do škol a Školní ulice. Díky tomu letos od září došlo ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti před několika dalšími školami, například v Praze 7 a Praze 10. Před začátkem školní výuky nesmí ulicemi před vchody do daných škol projíždět auta. To podstatně zvyšuje bezpečnost žáků.

„V podpoře městských částí a škol v zavádění školních ulic budeme pokračovat. Zejména odbor dopravy jim poskytuje metodickou i technickou součinnost. Školní ulice necílí totiž jen na větší bezpečnost dětí, ale obecně na celkovou pozitivní změnu v návycích školáků, řidičů aut a uživatelů koloběžek,“ uvedl Hřib.

Podle policie budou ale všechna opatření zbytečná, pokud se k sobě nebudou řidiči i chodci chovat ohleduplně. „Podle našeho názoru by pomohlo větší respektování dopravních předpisů, aby k sobě byli účastníci provozu více ohleduplní, snažili se předvídat a věnovali se řízení,“ uvedl mluvčí Daněk.