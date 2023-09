Na nákupy už jen hodinu. Obchodní centra zkracují dobu parkování zdarma

Od 3. července bylo zpoplatněno, pořád ale nabízí komfortní délku bezplatného stání. „Zdarma jsou čtyři hodiny, až za každou další započatou hodinu zaplatí návštěvníci 50 korun,“ řekla MF DNES manažerka Centra Černý Most Petra Holušová.

Členové věrnostních programů, návštěvníci kina, fitness centra nebo sauny si mohou nechat bezplatnou dobu ještě o hodinu prodloužit. Zákazníci si podle Holušové nestěžují. „Od zavedení placeného parkování neevidujeme výrazné změny v množství parkujících vozidel,“ uvedla manažerka.

Prozatím řidiči, pokud mají štěstí, bezplatně zaparkují na Černém Mostě na sídlišti nebo poblíž stanice metra Rajská zahrada. K dispozici mají i před dvěma roky otevřený městský parkovací dům, tam je ale stání za 50 korun.

Hodina často nestačí

Další obchodní domy navíc začaly podstatně zkracovat dobu bezplatného stání, to se tak stává méně komfortní nejen pro ty, kteří tam auto odstavují, aby ušetřili. Dotkne se to totiž i zákazníků, kteří jedou nakoupit. Například Obchodní centrum Nový Smíchov letos zkrátilo možnost bezplatně zastavit v podzemních garážích na pouhou jednu hodinu.

Parkovné

v nákupních centrech

v metropoli OC Nový Smíchov

po–pá 1 hodina zdarma

so–ne 5 hodin zdarma (včetně státních svátků)

každá další započatá hodina 60 korun OC Flora

Příjezd po–pá 7:00–19:00 (1 hodina parkování zdarma)

příjezd po–pá 19:00–7:00

+ víkendy a svátky (3 hodiny zdarma)

cena za každou další započatou hodinu je 60 korun Centrum Černý Most

po–ne – stání zdarma

4 hodiny

Členové věrnostního programu CČM či Globus bonus klubu 1 hodina navíc zdarma.

Každá další hodina 50 korun Pozn: Ve většině center lze prodloužit bezplatné státní při návštěvě kina, fitness či automyčky.

Právě tamní parking prý nejvíce využívají řidiči, kteří nepřijíždějí primárně se záměrem nakupovat, a zabírají tak místa zákazníkům centra. Smíchov je jedním z hlavních byznysových center v Česku, sídlí zde velká řada mezinárodních a finančních firem, přitom možnosti parkování na ulicích jsou velmi omezené.

Řidiči si na opatření postupně zvykají a snaží si vše vyřídit do hodiny, případně se smíří s placením. „Opatření chápu, ale opravdu je to velké centrum, než tady seženu, co potřebuji, tak obvykle hodina nestačí. Mohli nechat alespoň dvě hodiny zdarma. Dobré je, že se dá případně prodloužit bezplatné stání, když jdeme do kina nebo fitness centra. O víkendu navíc zůstalo bezplatných 5 hodin,“ říká návštěvnice centra Hana Marková.

V prvních dnech po zkrácení bezplatného stání prý ale nebyla nouze o rozčílené řidiče, kteří o změně nevěděli a museli vycouvávat od závor, nebo běžet zaplatit. Na výjezdu se tak tvořily fronty.

„Reakce jsou různé, logicky lze očekávat, že při zkrácení jakéhokoliv benefitu v podobě parkování zdarma bude část reakcí negativních,“ řekl ředitel OC Nový Smíchov Pavel Kopřiva.

Vedení centra, které má kapacitu 2 500 parkovacích míst, má ale i pozitivní ohlasy na lepší plynulost parkingu a dopravu v něm. „Z hlediska zkapacitnění výjezdu z parkoviště, zmenšení kolon a celkové plynulosti provozu kolem obchodního centra se dané opatření zcela osvědčilo,“ doplnil Kopřiva.

„Nemůžeme nic nařídit“

Nový Smíchov ovšem není s takovým opatřením ojedinělý, pouze jednu hodinu stání zdarma zavedlo ve všední dny už dříve také Obchodní centrum Flora.

Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) magistrát nemůže soukromým provozovatelům mluvit do délky bezplatného stání. „Magistrát i městské části nicméně usilují o to, aby na parkovištích obchodních center bylo umožněno za rozumnou cenu stání rezidentů přes noc,“ uvedl Hřib.

Podle dopravního experta a bývalého ředitele BESIP Romana Budského by nejen přetíženým parkovacím domům v centru, ale i dopravě samotné pomohlo, kdyby Praha více motivovala řidiče k přestupu na hromadnou dopravu, ideálně zajištěním jak bezplatné dopravy, tak bezplatným parkováním na záchytných plochách a v parkovacích domech P+R. „Důležité je také motivovat dojíždějící lidi, aby nechali auto u nádraží již ve středních Čechách a do centra dojeli hromadnou dopravou,“ řekl Budský.

Jenže Praha řadu záchytných „parkhausů“ zpoplatňuje a v minulosti i zdražovala MHD. „Při úpravě cen parkovného v roce 2021 v minulém volebním období došlo k odstupňování cen podle atraktivity P+R parkovišť. Hlídaná parkoviště přímo u metra nebo v centru jsou dražší než vzdálenější nehlídaná, která jsou přístupná i zdarma. To by také mělo motivovat řidiče, aby přesedli na okraji Prahy z aut do MHD,“ míní náměstek Hřib.