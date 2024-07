Známé pražské železářství po 139 letech zavírá. Náklady vylétly, tržby klesly

„Ekonomická situace nám nedovolí pokračovat. Vzrostla řada nákladů, navíc od covidové epidemie klesly tržby zhruba o 50 procent,“ řekl Rousek. Zatímco rok 2019 ještě firma uzavřela s mírným ziskem, v covidovém roce 2020 se už dostala do více než dvoumilionové ztráty. Podobného výsledku dosáhla i v následujících letech. „Udržení na trhu bude velikým problémem,“ uvedla firma v účetní závěrce za rok 2022.

Železářství, které má podle Rouska zhruba 40 zaměstnanců, tak od července začalo s výprodejem zboží. Momentálně nabízí slevy 20 procent na veškerý sortiment, od srpna to bude 40 procent. „Jednám také s firmami, které by nějaké věci mohly odkoupit. Zavřeme, až vše prodáme. Předpokládám, že to ukončím tak do čtvrt roku,“ dodal Rousek.

Firma V.J. Rousek byla založena v roce 1885. Nabízela široký sortiment, který zahrnoval více než 80 000 druhů zboží. Obchod využívali profesionálové i domácí kutilové.