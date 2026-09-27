K požáru v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00. Kvůli zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
„V současné chvíli probíhá evakuace osob z vyšších pater budovy. V místě je omezený provoz a předpokládáme, že omezení v okolí potrvá ještě přibližně hodinu. Příčinu události zjišťujeme,“ uvedla pro portál iDNES.cz mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Záchranáři na místě ošetřili jednoho člověka. „Jeden pacient utrpěl menší popáleninu prvního stupně na horní končetině. K žádnému dalšímu zranění nedošlo,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby.
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